Costas eligió al reemplazante de Sosa: la formación de Racing para enfrentar a Flamengo este miércoles







El entrenador de Racing ultima detalles para recibir al poderoso equipo brasileño en el Cilindro de Avellaneda este miércoles. Conocé cómo sería el equipo que busque el pase a la final.

Gustavo Costas, DT de Racing

Racing recibe a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda este miércoles, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Para dicho encuentro histórico, Gustavo Costas hará un cambio obligado, pero tiene dos dudas.

Racing buscará revertir el resultado de la ida con el empuje de su gente. El entrenador ya tiene al reemplazante de Santiago Sosa, pero tiene dos dudas para despejar.

La primera incógnita está en defensa, precisamente en el lateral derecho: Gastón Martirena o Facundo Mura. En la ida se inclinó por el primero, pero habrá que esperar a los últimos entrenamientos.

En la mitad de la cancha se mete Juan Nardoni por la lesión facial de Sosa y así será titular, por primera vez, tras dejar atrás su desgarro.

La segunda pulseada en el equipo es la de Tomás Conechny o Duván Vergara, uno de los extremos irá desde el arranque en Avellaneda.

De no mediar sorpresas, el resto del equipo sería el mismo que salió en el Maracaná en el partido de ida. La formación titular de Racing vs. Flamengo El equipo de Racing en Avellaneda sería: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.