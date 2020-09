Neymar denunció por racismo al español Álvaro González, el mismo que le había dicho "bajito" a Messi

Embed

"De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara", escribió en Twitter el número 10 del PSG, una hora después del partido, aún muy caliente.

"Neymar me dijo que era un insulto racista, pero no lo escuché en el campo", señaló por su parte el entrenador del París, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa.

El español González ya había tenido un polémico cruce con otra estrella mundial: en 2016 discutió con Messi por un codazo que le pegó. Ante el reclamo del rosarino le dijo "bajito", haciendo la seña con sus manos.

"Están las imágenes de televisión, todo será juzgado", reaccionó por su parte el director deportivo del PSG, el también brasileño Leonardo, en declaraciones a Téléfoot.

"Espero que esto no ensombrezca nuestra victoria. No hay lugar para el racismo en el fútbol. No creo que sea el caso. Hubo también un escupitajo de Di María. Es un clásico", señaló por su parte el entrenador del Marsella, André Villas-Boas.