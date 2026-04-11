La abogada Agostina Páez publicó un video mostrando cómo vivió su detención en Brasil

La joven publicó un videoblog a 10 días de volver al país y detalló cómo se sentía. Contó que incluso tomó medicación por su ansiedad y que se sentía sola.

“La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial", dijo Páez sobre su día 44 cumpliendo domiciliaria en Brasil.

La abogada argentina Agostina Páez , acusada de racismo en Brasil , publicó un videoblog de su condena domiciliaria tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema . “Día 44 presa en Brasil”, fue el video que posteó en TikTok grabado desde su alojamiento.

“La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó.

En el video, Páez detalló su estado emocional y remarcó que se sentía muy sola : “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, agregó.

Sin embargo, trató de no hacer énfasis en la situación, sino más bien documentar su día . En esa ocasión, su tía le regaló el almuerzo, por lo que la abogada bajó al restaurante interno del complejo en donde se hospedó y compartió esa experiencia.

Agostina Páez “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo", sostuvo la abogada de 29 años.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, reflexionó mientras se dirigía al comedor del complejo.

Además, explicó que, una de las mayores preocupaciones de su familia durante ese tiempo, era que no comiera como corresponde: “Hay días que no como o sólo tomo un mate y nada más”.

La abogada publicó el video a diez días desde su regreso a la Argentina, tras haber pasado más de dos meses y medio en arresto domiciliario.

La abogada Agostina Páez dio su versión de los hechos ocurridos en Brasil: qué dijo

Agostina Páez contó su versión sobre el episodio que derivó en su detención en Brasil y aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos. La abogada santiagueña de 29 años brindó una entrevista luego de regresar al país, donde intentó explicar el contexto de los gestos que se viralizaron y motivaron su imputación por injuria racial.

Tras haber pasado 60 días bajo custodia de la justicia brasileña, Páez decidió hablar públicamente por primera vez. Allí, la joven se refirió al episodio ocurrido en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada realizando gestos que imitaban a un mono dirigidos a empleados del lugar.

Según relató en OLGA, el hecho se produjo en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada. “Los vi agarrarse los genitales. No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, explicó sobre el origen de su reacción.