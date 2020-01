Nadal cuestionó que haya dos torneos por equipos y pide unificarlos

“Creo que la ATP Cup es un gran competición pero, al mismo tiempo, no puedo cambiar mi pensamiento de que dos copas del mundo, con una distancia de dos meses entre una y otra, es algo irreal. Creo que no es algo coherente. Debemos encontrar la manera de arreglar esto, de llegar a un gran acuerdo entre la ITF y la ATP para crear una gran competición por equipos, no dos”, consideró el vigente campeón de la Copa Davis, en Madrid, y vigente subcampeón de la ATP Cup, en Sydney.

“Además, pienso también que esto genera una especia de confusión de cara al espectador. Debemos ser muy claros con nuestro deporte, por la salud de nuestro deporte, por el beneficio del tenis. Hay que resolverlo cuanto antes”, añadió el líder del ranking mundial, en declaraciones consignadas por Sky Sports. Al consultarle por las fechas de la ATP Cup, demasiado cercanas al Abierto de Australia, evaluó: “Cuando juego, no estoy pensando más allá, no pienso si estoy demasiado cerca de Melbourne, de Montecarlo, o si estoy cerca de Roland Garros. Estamos ante una gran competición y estoy emocionado por formar parte de ella, emocionado de tener una nueva oportunidad de representar a mi país. Disfruté mucho durante estos últimos quince días junto a mis compañeros de equipo”, apuntó.

Otra voz autorizada que secundó la propuesta de Nadal fue la del serbio Novak Djokovic, quien no dudó en apoyarlo. “Si la ITF, con su Copa Davis, y la ATP se reúnen muy rápidamente, quizáa pudiéramos tener un resultado inmediato, posiblemente de cara a 2022. Espero que suceda, de verdad, ahora mismo es muy difícil conseguir que los mejores jugadores se comprometan para disputar ambos eventos”, ponderó “Nole”.