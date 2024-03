Reapareció Morla, le apuntó a las hija de Maradona y Gianinna le respondió con un duro mensaje en Instagram







En el programa 70/20 Hoy el abogado se despachò contra las herederas del excapitàn del seleccionado argentino. Una de sus frases letales fue: "Irte a dormir y saber que lo abandonoaste". La hija mayor del exfutbolista y DT lo sentencipo publicando: “El jefe de la banda hablando me da náuseas. Vas a caer como todos, lo prometo”.

MatíasMorla junto a Maradona tras la operación del "10". El abogado reapareció y criticó duramente a las hijas de Diego.

Alejado del mundo mediático, el exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, reapreció por los estudios de televisión y entrevistado por ChicheGelblung vertió duras declaraciones contra Dalma y Gianinna Maradona, quienes habìan celebrado en sus redes el juicio que su madre Claudia Villafañe ganó por unos departamentos en Miami que estaban en conflicto, cuando aún Diego Maradona se encontraba con vida.

Días atrás, Dalma había hecho pùblico una serie de chats en los que dejò encubierto como se aprovecharon de su padre, sobre el supuesto negocio que había detrás, y el abogado es uno de los que aparece nombrado.

El letrado salió a hablar en 70/20/Hoy y lfue duro: “¿Diego murió solo o abandonado?”, fue una de las consultas de Gelblung. “Las dos cosas. Murió solo porque todo lo que quiso para el final de su vida no lo consiguió, producto de todos los conflictos internos. Y abandonado, por todo lo que vimos. Lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que más le conviene". Y Prosiguió “Podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, o según otras personas. Mi verdad es que me baso en cosas que no se pueden discutir. Mientras algunos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Iba uno y otro que era hermano, no. Claramente si podía ingresar una, podía ingresar la hermana también”, señaló, sin nombrar a las hijas de Claudia.

Morla fue màs allá y sentenció: “Debe ser muy violenta la situación de irte a dormir y saber que lo abandonaste, que no estuviste con tu papá en el momento correcto y saber que eso no tiene marcha atrás. Ahí cruzaron el Rubicón”. “Lo que se hizo mal ahí, no hay vuelta. Y si para calmar el dolor interno dicen las cosas que dijeron, bueno... A mí siempre me importó lo que dijo la justicia”, agregó.

"Entraron todos a la casa de Tigre. Después de la operación que tuvo Diego fueron a visitarlo todos. En esa casa, que fue después de la operación de la cabeza, hubo gente que no pueden decir que era amiga mía. Entró gente con la que yo estoy enemistado y entró la hermana. Por lo que no pueden decir que yo dejé entrar a una persona sí y a la otra no”, argumentó, mientras se refería a los lamentables últimos días del ídolo del fútbol. “Un médico dijo que Maradona murió rodeado de empleados y tal vez sea la mejor definición. Leopoldo Luque lo conoció a Diego y yo al único médico que presenté fue al psicólogo Carlos Díaz y no me arrepiento. Diego terminó perfecto con el tema de las adicciones. En Dubai a los médicos los ponía el sport consult, que era donde trabajaba para la corona de Emiratos Árabes. Cuando estaba en Sinaloa tenía a los médicos del club y después tenía a los médicos de siempre. Después de la operación los que se hicieron cargo fueron los médicos de la internación domiciliaria”, aclaró Sobre la relación de Dalma y Gianinna con el padre, argumentó: “La relación estaba mal. Diego amaba a sus hijos, de hecho los quería juntar a todos y no pudo dominar la situación. Había heridas muy fuertes y todo fue por plata”. Respuesta de Gianinna Ante estas declaraciones, Gianinna Maradona saliò al cruce y fue contundente con un feroz mensaje en sucuenta e Instagram. “El jefe de la banda hablando me da náuseas”, sentenció. “Vas a caer como todos, te lo prometo”, agregó. Despué compartió otra historia contra el abogado: “¿Por qué sale a hablar ahora? ¿Tiene miedo? ¿Qué busca? Estamos a nada de saber la fecha del juicio y la 'opereta' es absoluta”, comentó. “Los títeres siendo panelistas, él ahora explicando quién fue mi papá. Ridículo es poco”, sostuvo. DIEGO CON GIANINNA.webp Giuaninna Maradona junto a su padre. El abogado Mtìas Morla salió a criticar a las hijas del exfutbolista y la heredera mayor de Diego lo "desruyò eb su cueta de Instagram. javascript:EmbedEditor.SaveEpigrafe('cuerpo','7913125-Libre-861118933') “¿Por qué no habla de los audios? ¿Por qué no explica por que Maxi en el audio decía que mi papá no podía hablar con sus compañeros del 86′ porque lo podía perjudicar a él? ¿Por qué no habla de la deuda que le dejó a mi papá en la AFIP? ¿Por qué no explica por que cedió marcas con el poder absoluto y general que tenía? ¿Por qué no habla de la plata que se llevó de la cuenta de Suiza?”, continuó. Gianinna prosiguiò con su descargo: “¿Él realmente cree que le hizo ganar plata? ¿Si es así dónde está? Perdió los juicios que le hizo hacer a mi papá con información falsa, siguió pagándole al abogado de Miami para que gane algo que él ya había perdido cuando no lo dejó declarar a mi papá para mandarlo a Luque. Le hizo perder años de vida haciéndole creer que había una auditoría que nunca existió y mostraba que mi mamá le había robado. No pudo demostrar nada y perdió”. “El mismo psicópata que le hizo creer que Dalma y yo lo queríamos destruir por amar a mi mamá. Es un manipulador, una lacra. Le avisaron que no viaje a Dubai porque iba preso y le salvaron la vida porque evidentemente repartía bien la plata que había robado. No tiene idea de la vida y del amor, es un mamarracho que se merece que le vuelva todo el mal que nos hizo”, cerró Gianinna.