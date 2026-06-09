Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Dalma y dos imputados por primera vez

Prestarán testimonio la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el enfermero Mariano Perroni, ambos acusados en la causa que investiga la muerte del astro del fútbol. Por su parte, la hija mayor del diez fue citada por la fiscalía.

La causa que investiga la muerte de Diego Maradona afrontará este martes una audiencia clave. El Tribunal escuchará el testimonio de Dalma Maradona , una de las principales impulsoras del reclamo de justicia por el fallecimiento de su padre, y también las declaraciones de dos imputados que hasta ahora no habían hablado en el debate oral: Mariano Perroni y Nancy Forlini.

En detalle, Perroni se desempeñó como jefe de enfermeros, mientras que Forlini era coordinadora de la prepaga al momento de la muerte del astro del fútbol argentino. Ambos ya habían detallado con antelación que ampliarían sus indagatorias.

La jornada comenzará con la exposición de Gabriel Charovsky , jefe de auditoría de la prepaga y una pieza considerada clave para la hipótesis acusatoria. Luego será el turno de Dalma , cuya declaración genera especial expectativa por el rol que tuvo la familia durante los meses previos a la muerte del exfutbolista y por el conocimiento que posee sobre las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

Por parte de los imputados, Perroni aceptará responder preguntas de todas las partes, mientras que Forlini aseguró que limitará sus respuestas a los interrogantes de su abogado defensor , Nicolás D'Albora. Las declaraciones llegarán después de varias semanas en las que ambos fueron mencionados reiteradamente por testigos y peritos.

Perroni apuesta parte de su estrategia a un audio incorporado recientemente al expediente. En ese registro advertía a sus superiores que la internación domiciliaria de Maradona no contaba con los recursos suficientes para afrontar una emergencia médica, un elemento que considera favorable para su defensa.

Forlini, por su parte, intentará delimitar el alcance de sus responsabilidades dentro de la prepaga. También buscará explicar mensajes exhibidos durante el juicio que la vinculan con aspectos operativos de la atención en Tigre, referirse al acta de externación y sostener que la familia y los médicos tratantes habían asumido la tarea de conseguir un médico clínico para el seguimiento de Maradona en su domicilio.

Juicio por la muerte de Maradona: qué ocurrió en la última audiencia

La semana pasada declararon Walter Espeche, auditor médico, y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora administrativa de Medidom, la empresa contratada para brindar servicios de asistencia domiciliaria.

La audiencia estuvo atravesada por momentos de tensión. Pérez incurrió en contradicciones durante su exposición y el abogado Fernando Burlando solicitó su detención por presunto falso testimonio. El pedido, sin embargo, fue rechazado por el tribunal al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar en ese sentido.

Durante su declaración, la coordinadora administrativa aseguró que Perroni no tenía facultades para indicar tratamientos, ordenar estudios, disponer internaciones o modificar medicaciones, ya que su función se limitaba al área de enfermería.

Además, afirmó que la presencia constante de enfermeros no se mantenía porque Maradona "se sentía invadido".

Espeche, en tanto, explicó cómo se gestionaron las autorizaciones para la internación domiciliaria y detalló los requerimientos vinculados a la atención médica del ex capitán de la Selección durante noviembre de 2020.

Juicio por la muerte de Maradona: qué declaró Dalma en el juicio anulado

Dalma Maradona ya había brindado testimonio en abril de 2025 durante el juicio que posteriormente fue declarado nulo. En aquella oportunidad sostuvo que tanto ella como su hermana habían manifestado reiteradamente su preocupación por el estado de salud de Maradona: “Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá”.

También relató que, debido a las restricciones sanitarias vigentes durante la pandemia y a un pedido del psicólogo Carlos Díaz para evitar visitas presenciales, el contacto con su padre se realizaba principalmente por videollamadas. “El último tiempo ya no reconocí a mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”, había declarado.

Dalma Maradona.jpg Dalma volverá a declarar tras lo sucedido en 2025 a raíz del episodio de la jueza Makintach. TVP

La hija mayor del Diez también había asegurado que la última vez que vio personalmente a su padre fue después de la operación en la Clínica Olivos. Luego no volvió a encontrarse con él durante la internación domiciliaria. El siguiente contacto fue tras su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

Sobre el final de aquella declaración, apuntó contra parte del equipo médico y expresó: “Nos seguimos enterando cosas al día de hoy. Pasados cuatro años, seguimos escuchando de la manera que se referían a mi papá tanto Luque, Cosachov y Díaz. Como hablaban de él, como se reían de él, como hacían el tratamiento y cómo terminó. Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió y yo no sabía. En lo que a mí respecta lo extraño todos los días de mi vida y si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se podría haber evitado”.

“Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y que nadie le ofreció ayuda, fue muy doloroso. Tengo la tranquilidad de saber que hice todo lo que tenía a mi alcance. Nunca pensé que este fuera a ser el desenlace”, había expresado en el final de su declaración de 2025.