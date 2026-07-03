La Federación Alemana de Fútbol confirmó la salida del entrenador cuatro días después de la derrota ante Paraguay. La DFB ya inició conversaciones con Klopp para abrir una nueva etapa en la selección.

Alemania confirmó la salida de Julian Nagelsmann tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026 y abrió conversaciones con Jürgen Klopp.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó la salida de Julian Nagelsmann como entrenador de la selección alemana, cuatro días después de la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay por penales.

El organismo informó que ya está en conversaciones con Jürgen Klopp para reemplazar al técnico de 38 años y abrir una nueva etapa en la Mannschaft, que volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo antes de los octavos de final.

La decisión se produjo después de una reunión de tres horas en la sede de la DFB. Según medios alemanes, los dirigentes ofrecieron a Nagelsmann una indemnización de salida de 7 millones de euros, unos u$s8 millones, a cambio de su dimisión . El entrenador aceptó la propuesta este viernes.

La presión sobre Nagelsmann se había incrementado después de la eliminación frente a Paraguay. El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, había prometido el martes un análisis interno tras la derrota y la evaluación derivó en la salida del seleccionador.

Alemania acumula tres Mundiales consecutivos con eliminaciones tempranas. En Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó afuera en la fase de grupos. En Norteamérica 2026, la caída llegó en dieciseisavos de final, otra vez antes de octavos.

El antecedente marca un cambio respecto de lo ocurrido con Joachim Löw, campeón del mundo en 2014, quien continuó en el cargo pese al fracaso de 2018. Nagelsmann no contaba con ese respaldo deportivo dentro del ciclo de la selección.

La DFB indicó que la dirección del organismo iniciará conversaciones con Klopp, quien ya habría comunicado su disposición inicial para asumir el cargo. Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, el exentrenador de Liverpool aparece como el principal candidato para suceder a Nagelsmann.

Jürgen Klopp, el candidato de la DFB para la selección alemana

Klopp, de 59 años, es uno de los entrenadores alemanes de mayor trayectoria de las últimas dos décadas. Pasó por Mainz entre 2001 y 2008, dirigió al Borussia Dortmund entre 2008 y 2015 y luego estuvo casi diez años al frente del Liverpool.

En Dortmund ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2013. En Liverpool obtuvo la Champions League en 2019 y, un año después, la Premier League, título que el club inglés no conseguía desde hacía 30 años.

El entrenador dejó Liverpool al final de la temporada 2023/2024, luego de haber anunciado su salida en enero de 2024. Desde el 1 de enero de 2025 trabaja para el grupo Red Bull como director mundial de fútbol, con tareas de asesoramiento sobre los clubes del conglomerado austríaco.

Según el medio alemán Sky, Klopp cuenta con un acuerdo verbal para abandonar sus funciones en Red Bull en caso de recibir una propuesta formal de la DFB para dirigir a la selección alemana.

La posible era Klopp y los próximos compromisos de Alemania

Klopp se encuentra actualmente en Estados Unidos como comentarista de Magenta TV, la señal que transmite el Mundial 2026 en Alemania. En ese rol, fue consultado por la alineación de Nagelsmann en el partido contra Curazao y respondió que él habría dispuesto otro equipo. También bromeó con que el joven entrenador estaba al mando “por ahora”, una frase que generó críticas en Alemania.

Si acepta el cargo, Klopp deberá asumir sin demasiado margen de preparación. Su primera convocatoria debería llegar en septiembre, cuando Alemania dispute cuatro partidos de la Liga de Naciones ante Países Bajos, Grecia en dos ocasiones y Serbia.

La eventual llegada de Klopp abriría una etapa de reconstrucción para una selección que busca salir de una serie de resultados negativos en Mundiales. La DFB, por ahora, ya confirmó el primer paso: la salida de Nagelsmann y el inicio de las conversaciones con el entrenador apuntado para reemplazarlo.