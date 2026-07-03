Mundial 2026: el milagro poco conocido que une a Cabo Verde con Argentina

Mucho antes de que existiera el fútbol, ambas naciones ya compartían una historia con un fuerte significado.

En cuestiones territoriales, a Argentina y Cabo Verde las separan más de 6 mil kilómetros de distancia, pero tienen una fuerte conexión poco conocida. Y no, no se trata del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026 que disputarán este viernes 3 de julio.

Esta unión no nació por el fútbol ni tiene que ver con un hecho deportivo. Se remonta a una época más antigua y todavía hoy forma parte de una de las tradiciones religiosas más importantes de nuestras tierras, aunque su protagonista principal haya nacido lejos del país.

Todo empezó en 1630 , cuando dos estatuillas de la Inmaculada Concepción eran trasladadas en carreta desde Brasil hacia Santiago del Estero. Durante el trayecto, se hizo una parada cerca del río Luján . Al intentar reanudar la marcha, los bueyes no pudieron mover el vehículo. Los hombres revisaron las ruedas y la carga, pero no encontraron ninguna falla para explicar el freno.

La Albiceleste se medirá ante el conjunto africano, aunque a ambos países los une una conocida historia en común.

Para ver si era un tema de peso, decidieron bajar uno de los cajones, bastante chico. En ese momento, los animales avanzaron sin problema. Lo llamativo vino al subirlo otra vez: la carreta se frenó nuevamente. Probaron este procedimiento varias veces y el resultado siempre fue el mismo; con la caja la marcha era imposible, pero sin ella los bueyes caminaban sin esfuerzo. Al abrir el embalaje, descubrieron adentro la figura de María y entendieron la señal : quería quedarse en ese sitio.

Con los años, este episodio pasó a la historia como el milagro de la Virgen de Luján . En el paraje donde se quedó la escultura se levantó primero una pequeña capilla y tiempo después la actual basílica, donde hoy se recibe a millones de peregrinos. Pero detrás de este suceso aparece también un hombre nacido en Cabo Verde, cuya vida quedó unida para siempre a la patrona argentina.

Los Tiburones Azules y el conjunto Albiceleste están unidos por algo mucho más antiguo que el fútbol. FIFA

La historia del Negrito Manuel y el vínculo entre ambos países

Se trataba de Manuel Costa de los Ríos, a quien recuerdan simplemente como el "Negrito Manuel". Nació en las islas africanas y llegó al Río de la Plata en condición de esclavo después de pasar por Brasil. Tras el misterio de la carreta, asumió la custodia de la figura y comenzó a recibir a los fieles en el lugar. Durante décadas, fue el encargado de relatar lo sucedido a cada visitante.

Más adelante, la estatuilla fue trasladada a la estancia de Ana de Matos para protegerla mejor. Como Manuel no era libre, no podía decidir por sí mismo acompañarla. Para evitar la separación, la mujer pagó por él con el fin de mantenerlo como su cuidador exclusivo. Según la tradición oral, cuando le preguntaban de quién era propiedad, él siempre respondía: "Soy de la Virgen nomás".

El hombre murió en 1686 y sus restos descansan cerca del altar principal. Actualmente es reconocido como Siervo de Dios y su causa de canonización sigue abierta en el Vaticano. Por eso, cuando ambas selecciones se enfrenten en la cancha durante el Mundial 2026, también se estará reviviendo una historia nacida mucho antes del fútbol.

Todo listo para 16avos: horario y posibles formaciones de Argentina - Cabo Verde

Argentina y Cabo Verde se verán las caras en Miami este viernes 3 de julio desde las 19:00. El ganador de este cruce avanzará a octavos de final, donde esperarán Egipto o Australia.

Los Tiburones Azules pondrán lo mejor que tienen y repetirán el esquema que los ayudó a no caer frente a España, Uruguay y Arabia Saudita. El posible once será: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte y Jovane Cabral. Bebé o Garry Rodrigues es la única duda de Bubista de cara a este importante choque.

Por otro lado, Argentina también maneja ciertas dudas. Aún resta saber si habrá modificaciones en la defensa y en el centro del ataque, donde muchos de sus jugadores están tocados.

El probable equipo titular sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.