El vehículo más vendido de la Argentina volvió a congelar sus precios + Agregar ámbito en









A pesar de una leve contracción en sus niveles de matriculación, el modelo cerró la primera mitad del año en lo más alto del podio nacional. La estrategia comercial de la marca para congelar sus valores y las proyecciones del sector.

La pick up volvió a posicionarse en lo más alto

El cierre de la primera mitad del año ratificó las tendencias de fondo del negocio automotor local. Según el último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la Toyota Hilux se posicionó como el vehículo más vendido del país al registrar 15.549 patentamientos entre enero y junio.

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Este desempeño le alcanzó a la automotriz radicada en Zárate para recuperar la vanguardia anual y desplazar a Volkswagen, aun cuando sus números individuales reflejaron una baja del 9,4% en comparación con las 17.158 unidades comercializadas en el mismo lapso de 2025.

Esta desaceleración de la pick up estrella estuvo en sintonía con la tónica general de las concesionarias. Durante el semestre se patentaron 294.181 vehículos en toda la Argentina, marcando un retroceso global del 9,9% frente a las 326.549 operaciones de la primera mitad del año pasado. Sin embargo, el sector encendió luces de optimismo debido a que junio exhibió un repunte del 7,2% respecto de mayo.

Para apuntalar este cambio de tendencia, Toyota implementó una agresiva política comercial y decidió congelar su lista de precios sugeridos para julio, con la única salvedad del Yaris, que se ajustó apenas un 1%, corriendo muy por debajo de la inflación.

La Toyota Hilux se posicionó como el vehículo más vendido del país al registrar 15.549 patentamientos entre enero y junio. La gama completa de la pick up líder y los desafíos de la cadena comercial De esta manera, la oferta de la camioneta nacional quedó configurada con los siguientes valores de referencia para el arranque del segundo semestre:

Versiones de entrada y medias (DX y SR) Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $43.771.000

Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.618.000

Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.325.000

Toyota Hilux 4x4 DX MT: $57.769.000

Toyota Hilux 4x2 DX AT: $50.704.000

Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.383.000

Toyota Hilux 4x2 SR MT: no informado por la empresa

Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.457.000

Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.125.000

Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.326.000 Versiones de equipamiento superior (SRV y SRX) Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.506.000

Toyota Hilux 4x4 SRV AT: $76.381.000

Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $79.838.000

Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.349.000 Variante deportiva (GR-SPORT) Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000 Desde la conducción de Acara, su titular Sebastián Beato analizó que el arranque del año estuvo condicionado por un sobrestock de vehículos en los salones, cautela por parte de los compradores y una feroz disputa de precios y bonificaciones entre las marcas. El directivo señaló que las terminales se encuentran desarmando ese acumulado de unidades y advirtió que para apuntalar la reactivación se requerirán herramientas de financiación a largo plazo con tasas mínimas o nulas, junto con una paulatina adecuación impositiva. Con todo, las proyecciones de las agencias anticipan un segundo semestre con curvas de crecimiento más estables.