"Country Roads", la banda sonora de EEUU en el Mundial 2026 que tiene una recordada escena en "The office"

Los jugadores de la selección estadounidense adoptaron el clásico de John Denver como himno no oficial después de los partidos. La canción se transformó en un punto de encuentro con los hinchas durante la Copa del Mundo.

La selección de Estados Unidos adoptó “Country Roads”, de John Denver, como himno no oficial durante el Mundial 2026. La canción se transformó en un ritual con los hinchas.

Una de las imágenes que dejó hasta ahora la campaña de Estados Unidos en el Mundial 2026 no ocurrió durante el juego, sino después del final de los partidos. Los jugadores del seleccionado local comenzaron a cantar junto a miles de hinchas “Take Me Home, Country Roads”, el clásico de John Denver, que pasó a funcionar como una banda sonora no oficial del equipo durante el torneo. Los fanáticos de "The office" la recordarán por una mítica escena.

La escena se repitió después del triunfo por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina, cuando el entrenador Mauricio Pochettino, nacido en Argentina y residente en España, se sumó al festejo junto a sus jugadores y parte del cuerpo técnico. El equipo estadounidense avanzó a octavos de final y volvió a convertir la canción en un momento compartido con los simpatizantes.

Bill Danoff, coautor de la canción, dijo a The Associated Press que se siente honrado por la adopción del tema por parte del seleccionado de Estados Unidos. También señaló que John Denver, fallecido en 1997, habría disfrutado el momento y el partido más reciente del equipo.

El fenómeno comenzó como parte de la lista de reproducción posterior a los partidos. Según The Athletic, empleados de la FIFA incorporaron “Country Roads” entre las opciones con el objetivo de generar un momento compartido entre el equipo de Estados Unidos y sus hinchas.

La canción, que los fans de la serie "The office" pueden recordar", sonó al final del segundo partido del seleccionado local, luego de la victoria por 2-0 ante Australia en Seattle. La recepción fue inmediata dentro del estadio y también en redes sociales, donde circularon imágenes de los futbolistas saludando a los hinchas mientras cantaban.

Weston McKennie, mediocampista del equipo estadounidense, dijo después de ese encuentro que se podía sentir la conexión con los aficionados. Desde entonces, el tema quedó asociado a las celebraciones de la selección durante la Copa del Mundo.

No siempre tuvo el mismo efecto. El 25 de junio, en Los Angeles, la canción sonó después de una derrota de Estados Unidos ante Turquía en el último minuto. Sin embargo, volvió a ocupar el centro de la escena tras el triunfo ante Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California.

El origen de “Country Roads” y su vínculo con el deporte

Aunque la letra quedó históricamente asociada con Virginia Occidental, Danoff explicó que la inspiración inicial surgió de un viaje en auto por Clopper Road, en Maryland, junto a Taffy Nivert, su entonces esposa y coautora de la canción.

Danoff contó que, en ese momento, no había pasado demasiado tiempo en Virginia Occidental. Sin embargo, conocía la música de los Apalaches que se transmitía desde Wheeling por la estación de radio WWVA, que escuchaba mientras crecía en Springfield, Massachusetts.

La canción fue lanzada en 1971 y se convirtió en el mayor éxito de John Denver. Con el paso de los años, también quedó incorporada a distintos rituales deportivos.

Uno de los casos más conocidos es el de la Universidad de Virginia Occidental, donde los hinchas de los Mountaineers la cantan después de las victorias como locales. También fue adoptada en Europa durante los partidos de la NFL en Alemania, en un contexto donde el público ya estaba familiarizado con el tema por las celebraciones del Oktoberfest.

En la Premier League inglesa, los hinchas del Manchester United también adaptaron la canción para cantar sobre Old Trafford, el estadio del club.

El Mundial y los himnos de las selecciones

La selección de Estados Unidos no es la única que encontró una canción para acompañar su recorrido en el Mundial. Inglaterra adoptó “Wonderwall”, de Oasis, como tema de celebración durante el torneo.

Después de su victoria por 4-2 ante Croacia en el debut, los jugadores ingleses cantaron el tema formados en una fila, con los brazos sobre los hombros. El capitán Harry Kane lo definió como uno de sus momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra.

En el caso estadounidense, “Country Roads” funciona como un punto de encuentro entre jugadores e hinchas. La canción también se reprodujo en partidos en los que no jugó Estados Unidos, especialmente durante pausas de hidratación, y recibió una respuesta favorable de los asistentes.

Los herederos de John Denver dijeron a AP que están “encantados” con el nuevo resurgimiento de la canción durante el Mundial. Según señalaron, el tema perduró porque su mensaje no se limita a una geografía específica y porque resulta simple, claro y cercano para ser cantado en grupo.

Con Estados Unidos todavía en competencia, el clásico de Denver quedó asociado a una campaña mundialista que encontró en la música una forma de reforzar el vínculo entre el equipo local y su público.