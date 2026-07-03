Invitado de lujo: Andrés Calamaro estuvo presente en el entrenamiento de la Selección argentina

El cantante estuvo presente en el último entrenamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del compromiso de hoy en el Hard Rock Stadium.

Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y compartió un momento especial con el plantel en el predio Florida Blue, en Miami.

El cantante, reconocido hincha de Independiente y fanático del fútbol, estuvo presente en el último entrenamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del compromiso de hoy viernes en el Hard Rock Stadium.

Durante la jornada, Calamaro saludó a futbolistas y miembros del cuerpo técnico, siguió de cerca la práctica y formó parte del tradicional video diario que publica la Selección en sus redes sociales durante la Copa del Mundo.

Frente a cámara, el músico dejó un mensaje con una referencia directa a una de sus canciones más emblemáticas.

“Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, los versos elegidos en los estadios de ‘Para no olvidar’” , expresó el artista.

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Además, Calamaro recibió un regalo muy especial de parte de la delegación argentina. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó una camiseta de la Selección firmada por todos los integrantes del plantel, como recuerdo de su visita a la concentración.

El momento quedó registrado en redes sociales, donde Tapia compartió una publicación junto al músico y escribió: “Mi Andrelo querido”.

El propio Andrés compartió imágenes del encuentro, entre ellas un saludo con Lionel Messi, junto a un mensaje concreto: "Gracias Selección".

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La visita de Calamaro se dio en una previa cargada de expectativa para la Albiceleste, que este viernes afrontará su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026 donde enfrentará a Cabo Verde desde las 19 de Argentina, en Miami, con el objetivo de avanzar a los octavos de final y sostener el sueño del bicampeonato.

El Salmón aprovechó su estadía en Estados Unidos para acompañar al seleccionado en una de las prácticas más importantes del torneo, en la antesala de un partido que se jugará con una fuerte presencia de hinchas argentinos.

La visita del músico se suma a otras presencias del mundo del espectáculo que acompañaron a la Selección durante la Copa del Mundo, entre ellos la que protagonizó Carlos “La Mona” Jiménez.