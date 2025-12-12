SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de diciembre 2025 - 09:30

María Becerra en River Plate: todo lo que tenés que saber sobre los shows

Horarios, accesos e información sobre la transmisión en vivo, conocé los detalles del regreso de la cantante al Monumental.

Becerra vuelve a River Plate con doble fecha.

Maria Becerra se prepara para protagonizar dos shows históricos en el Estadio River Plate hoy 12 y mañana 13 de diciembre. La "Nena de Argentina" regresa al escenario más importante del país para cerrar el año con una propuesta inédita: será la primera vez que un artista realice un espectáculo de estas características con una puesta 360° en la historia del Monumental.

Con una producción de nivel internacional a cargo de DF Entertainment, el escenario ubicado en el centro del estadio permitirá una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación.

Informate más

Estos conciertos no solo recorrerán sus grandes éxitos, sino que marcarán el comienzo de una nueva etapa artística con la presentación de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, en un despliegue visual y sonoro diseñado para sorprender a todos los presentes.

MB-13_12-NUEVA_FECHA-FEED María Becerra

Horarios de los shows de María Becerra del 12 y 13 de diciembre

  • PUERTAS: 16:00 hs
  • ZÉ PEQUEÑA: 18:00 hs
  • WILLY BRONCA: 18:45 hs
  • TAICHU: 19:30 hs
  • MARIA BECERRA: 20:30 hs

Transmisión del show en Flow

El show del sábado 13 de diciembre será transmitido en vivo y en exclusiva por Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los clientes de Flow podrán disfrutar de principio a fin la presentación en vivo desde las 20:30h a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Una vez finalizado el show, los usuarios podrán revivirlo cuantas veces quieran en el servicio On Demand de Flow.

Cómo llegar al estadio de River Plate

COLECTIVOS

METROBUS CABILDO

  • 41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194

BARRANCAS DE BELGRANO

  • 15 - 29 - 42 - 44 - 55 - 63 - 64 - 65 - 80 - 113 - 114 - 118 - 130

AV. LIBERTADOR

  • 15 - 28 - 29 - 107 - 130

CIUDAD UNIVERSITARIA

  • 28 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 107 - 160

TRENES

MITRE

Est. Núñez

  • Sentido TIGRE: Último 23:15 hs
  • Sentido RETIRO: Último 22:30 hs

Est. Belgrano C

  • Sentido TIGRE: Último 23:10 hs
  • Sentido RETIRO: Último 22:40 hs

BELGRANO NORTE

Est. Ciudad Universitaria

Sentido VILLA ROSA:

  • Último sábado: 23:15 hs
  • Último domingo: 23:40

Sentido RETIRO:

  • Último sábado: 23:50 hs
  • Último domingo: 23:40

SUBTE

  • Línea D – Estación Congreso de Tucumán

