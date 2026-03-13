Eduardo Coudet reveló que desinstaló una red social antes de firmar su contrato en River

|El flamante entrenador de River protagonizó un divertido momento en la conferencia de prensa, tras el triunfo en su debut.

Coudet reveló que desinstaló una red social antes de firmar su contrato en River

Luego del triunfo por 2-1 ante Huracán, en la conferencia de prensa Eduardo Coudet se mostró distendido y protagonizó un momento divertido.

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"Chacho" estaba hablando sobre su primera semana en el club y cómo encontró el plantel. En ese sentido, reveló una particularidad que generó risas en la sala de prensa: “Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes, del consumo… eso a uno lo hace más natural y te hace estar sin prejuicio de nada. Lo único que tenía era TikTok y lo borré antes de venir”.

Coudet sintetizó su forma en “simplemente trabajar y respetar los lugares” y reiteró que conoce “perfectamente el fútbol argentino, cómo juega cada equipo y a los jugadores, soy medio enfermito, ja“ .

“LO ÚNICO QUE TENÍA ERA TIKTOK Y LO BORRÉ CUANDO ME SUBÍ AL AVIÓN PARA VENIR ACÁ, ASÍ QUE NO ME ENTERO DE NADA” Firma: Chacho Coudet. pic.twitter.com/5PUO6uPL2O

Volviendo al funcionamiento del equipo, Coudet afirmó que “ser ordenado era una de las premisas” y que “para juntar muchos jugadores de buen pie tenés que ser un equipo corto y dinámico para, a partir de tener la pelota, darle amplitud e ir entendiéndonos cada vez más”.

El equipo de Coudet volverá a tener un partido oficial el domingo 15 de marzo, a las 19:45 , cuando reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Driussi salió en el entretiempo: ¿qué lesión tiene?

Después del encuentro se supo que el delantero de River, que marcó el primer gol ante Huracán, sufre una pubalgia que viene arrastrando desde hace algunos días.

Al entretiempo no aguantó más el dolor y fue reemplazado. En mayo del año pasado había tenido un llamado de atención por la misma situación. Por el momento no hay información acerca de si Driussi será tratado o evaluado por el cuerpo médico.

De esta manera, podría ser baja para el partido del domingo ante Sarmiento de Junín. Su reemplazante sería el juvenil Joaquín Freitas.