Racing llega a este partido en un buen momento, ya que arrastra un invicto de cinco partidos que le permitió meterse entre los ocho mejores de la Zona B.
Racing visita a Sarmiento de Junín esta noche: horario, TV y formaciones
Racing visitará este martes a Sarmiento de Junín, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
En caso de conseguir un nuevo triunfo, los dirigidos por Gustavo Costas podrían escalar incluso hasta la cuarta posición en caso de que se den ciertos resultados.
En su última presentación, la “Academia” tuvo una gran actuación para golear 3-0 como visitante a Atlético Tucumán con goles del colombiano Duván Vergara y Santiago Solari.
Sarmiento, por su parte, tuvo un complicado comienzo en el Torneo Apertura, donde ocupa la duodécima posición en la Zona B con solo nueve puntos.
De todas maneras, en la última fecha los dirigidos por Facundo Sava le ganaron a Estudiantes de Río Cuarto y en caso de volver a sumar de a tres podrían meterse en zona de playoffs.
Los últimos dos enfrentamientos entre Sarmiento y Racing se dieron en 2024 y ambos terminaron en victoria para los de Junín por 1-0.
A qué hora juegan Sarmiento vs Racing
Hora: 22.
Por dónde ver Sarmiento vs Racing
TV: ESPN Premium
Formaciones
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Cristian Zabala, Manuel García, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández, Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Eva Perón de Junín
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Salomé Di Iorio
