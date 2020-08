El fenomenal y emotivo poema que un hincha de River le dedicó a 'Juanfer' Quintero y se hizo viral

Embed

"Darle el balón a los delanteros, jugar y hacer tocar a mis compañeros", comienza el mismo con el propio 'Juanfer' hablando de niño. Y cierra con un profundo "Hasta pronto. Por vos, voy a ser feliz de por vida".

Quintero se hizo eco del homenaje viral en redes y lo compartió en una historia de Instagram, donde además aprovechó para dejarle un mensaje a los hinchas de River: "Los amo. Gracias".

La letra completa del poema "Para Juanfer":

"Mi fútbol es darle el balón a los delanteros, jugar y hacer tocar a mis compañeros. Ya desde chico dabas una nota como si fuera un poema, así como lo es tu juego, que provocó en el Muñeco un enorme dilema.

Ese señor que entiende todo y llaman Napoleón, creyó en vos cuando te decían 'gordo', y en realidad sos 'nalgón'. No entendían que tenías que adaptarte, y no digo en River, hablo de otra parte.

Que sólo cantarías reggaeton y no levantarías ni una copa, publicaban los diarios por no tener minutos en Europa. Decían que estabas fallando. Pobres... Los quiero ver en cinco clubes antes de los 22 años.

Si así y todo lo llaman fracaso, prefiero fallar como vos y no hacerles caso. Discutía con mi hermano tu llegada al 'Más Grande'... ¡Qué inocente! ¿Quién soy yo para criticarte?

Él decía: 'Es un distinto, qué bien lo veo', y yo sin asombro después de verte en un video. De a poco, te fuiste ganando el cariño de la gente. Te decían 'genio', 'crack', 'éste juega diferente'.

No creo en la magia, pero aún así, 'tiene una zurda mágica', decían... ¿Cómo no creer después de tus pases filtrados a los puntas que sólo vos veías? ¿Cómo no creer en esa zurda mágica, que hoy lamentablemente nos deja?

Pero nos deja en lo más alto de la historia, nos deja con el momento más feliz de nuestra vida, que seguirá en la memoria. Y si no lo es, pega en el palo. Sí, en el palo de arriba, así como tu gol al minuto 108, con ese número en la espalda que antes de transformarse en la '10', fue un '8'.

'Llegó Juanfer a dañarle el plan', cantabas en tu canción... No sé qué planearon, pero los hiciste llorar de tristeza, mientras que a nosotros de emoción. Y sé que el Pity ese día figuró en más portadas de diario, pero sin tu 'taco no', el 09/12 no sería el mismo aniversario.

Ese 'no', ahora me gustaría que fuera el 'no' de tu salida, pero no tengo otra que decir: hasta pronto, ¡por vos voy a ser feliz de por vida!"