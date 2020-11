La dura crítica de Vignolo a los dirigentes de la Liga Profesional: "No entendieron nada"

"A ver... a mi la verdad me parece que no entendieron nada. Los que critican que River jugue en el River Camp no entendieron nada. No entendieron ni el contexto ni la situación", arrancó con dureza el 'Pollo'. "No voy a dar nombres porque no quiero herir a nadie. No voy a marcar ningún estadio, cada uno tiene lo que puede, pero lo puede mejorar".

El @pollovignolo se indignó con la decisión de la Liga Profesional de no habilitar el River Camp: "es mucho mejor que muchos estadios que juegan este torneo". pic.twitter.com/KAQaopdaLI — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 2, 2020

Ruggeri lo interrumpió para pedir que en el fútbol argentino los estadios estén "como corresponde", a lo que Vignolo rápidamente respondió: "¡River lo está haciendo!", en referencia a las obras en el Monumental que no le permiten ser local en Núñez.

Volviendo a su crítica para los dirigentes por el estado en que tienen sus estadios, el 'Pollo' reclamó: "Les pido encarecidamente que ahora quiten todos los alambrados que hay en las canchas de fútbol. Aprovechen", dado que por la pandemia no van ni irán hinchas. "Segundo, pinten las canchas", agregó.

Y para finalizar, Vignolo fue al hueso y tiró: "River iba a jugar en un campo de entrenamiento que es mucho mejor que muchos estadios que juegan en este torneo".