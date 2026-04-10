Qué se sabe de la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Cómodoro Rivadavia

El menor falleció el pasado domingo. Las pericias iniciales detectaron lesiones internas en la cabeza de la víctima y pusieron el foco sobre el entorno y el cuidado.ANGE

El caso de Ángel, un niño de 4 años que falleció el pasado domingo, conmociona a todo el país. El infante oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut , ingresó sin signos vitales al Hospital Regional tras descompensarse cuando estaba bajo el cuidado de su madre. La primera hipótesis apuntó a un paro cardiorrespiratorio, sin embargo, las primeras pericias detectaron lesiones internas y abrieron incógnitas sobre las causas reales de su fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir que lo ocurrido en las horas previas al fallecimiento del menor. Tras el hecho, sus padres intercambiaron acusaciones por lo sucedido frente a la prensa.

Durante el domingo de Pascua , el niño fue trasladado a un hospital de Comodoro Rivadavia con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con el relato de su progenitora, el menor se encontraba durmiendo con ella hasta que en un momento advirtieron que no respiraba. Tras esto, la madre se comunicó con emergencias y el menor fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El punto de quiebre en la investigación estuvo entre el 7 y el 9 de abril, momento en que se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia. En detalle, los mismos indicaron la presencia de lesiones internas - específicamente en la cabeza - un dato que despertó las alarmas ya que inicialmente no condice con una muerte natural.

Desde entonces, la Justicia puso el foco sobre el contexto en el que vivía el menor. Cabe destacar que Ángel había quedado en el centro de decisiones relacionadas con su cuidado en un contexto atravesado por conflictos entre sus padres , lo que abrió interrogantes sobre posibles fallas en los controles y en la actuación de los organismos intervinientes. Este aspecto fue especialmente cuestionado por el padre, quien apuntó contra el accionar previo de la Justicia.

En paralelo, la investigación avanzó con una serie de medidas para reconstruir lo sucedido. Se ordenaron allanamientos en el domicilio, se secuestraron teléfonos celulares y se puso el foco en precisar qué ocurrió en las horas previas. La principal incógnita, por estas horas, gira en torno a cómo y en qué momento se produjeron las lesiones.

Tras conocerse el resultado de la autopsia, el miércoles se concretó un operativo en la vivienda de la madre, donde reside junto a su actual pareja. Durante el procedimiento se llevó adelante una inspección ocular y se incautaron distintos elementos, entre ellos dispositivos móviles.

La causa permanece en etapa abierta y, hasta el momento, no hay personas detenidas. Los investigadores aguardan los informes finales de la autopsia y otros peritajes complementarios que permitan echar luz sobre el caso. En ese marco, continúan bajo análisis los contenidos de los celulares secuestrados, al tiempo que se recaban testimonios del entorno cercano para reconstruir con mayor precisión las últimas horas del menor.

Las acusaciones cruzadas de los padres

"Lo mataron", apuntó inmediatamente el padre de Ángel contra su expareja luego de que se diera a conocer el fallecimiento del niño de tan solo 4 años. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“, reafirmó.

En esa línea, también apuntó contra el entorno y las decisiones previas vinculadas al cuidado del menor: “Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación (de la madre), me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, agregó.

Horas más tarde, la madre salió a responder y rechazó cualquier responsabilidad en el hecho. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, sostuvo, al tiempo que remarcó su intención de que el caso se esclarezca. En sus declaraciones, también aludió a conflictos previos con su expareja, lo que expone un cuadro de alta tensión familiar.

Respecto de lo ocurrido, Mariela Altamirano dio su versión sobre la secuencia de los hechos: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

Según relató, el menor continuaba dormido y “lo sentía roncar”. “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice: ‘No respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", detalló.

Consultada sobre el origen de las lesiones, la mujer evitó señalar responsables y reiteró su postura: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene", afirmó. En el mismo sentido, insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“.