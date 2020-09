'Mostaza' Merlo: "El problema con Gallardo me lo voy a llevar a la tumba"

Sin embargo, Merlo no tuvo problemas en elogiar al 'Muñeco' por su presente. "Cuando lo dirigí en el último año en River, me di cuenta de que iba a ser entrenador. Lo que no imaginé es que le iba a ir fenomenalmente bien", aseguró.

A pesar de haber sido un referente en la historia del 'Millonario', no pudo trascender desde la dirección técnica en la vida de River: dirigió solamente 16 partidos divididos en dos ciclos (1989 y 2005), con el saldo de un solo título, el Campeonato de Primera División 1989-90 –en medio del torneo fue sucedido por Daniel Passarella-.

Luego, a 'Mostaza' le llegó la consagración como director técnico en Racing, cuando fue campeón del Torneo Apertura 2001. "Yo llegué a River a los 10 años y me fui a los 34. Como futbolista me dio la gloria. Después vino Racing, que me dio la gloria como entrenador. En octubre de 2000 me reuní con Marín y me dijo que iba a gerenciar Racing. El 6 de enero de 2001 comencé a trabajar, teníamos que hacer 29 puntos para salvarnos del descenso", explicó.

Y por último dejó una perlita: "El equipo campeón lo pensé y lo armé volviendo en mi auto después de un partido con Huracán que jugamos en cancha de Español".