¿Se cae el pase de Palavecino a River? Esto dijo el presidente de Deportivo Cali

"No (hay nada fijo), siempre he dicho que la única forma de que las cosas en el fútbol y en la vida se terminen, es cuando se firman. De lo contrario, nunca se habrán terminado. No tengo ni idea de dónde sacaron esa información... Hasta que no exista un documento firmado, no hay nada. Pero como siempre tratan de adelantarse a los hechos, cometen esos errores periodísticos", arrancó con firmeza el directivo sobre el esperado pase.

Incluso, el mismo Caicedo confirmó que hubo conversaciones con sus pares riverplatenses, pero nada fijo: "Sí hemos adelantado conversaciones, verbalmente hay un acercamiento, pero no ha llegado la oferta formal de parte de ellos. Cuando la revisemos y recibamos, tendremos que analizar 'con lupa' la letra menuda... Son procesos y hay que tener paciencia, siempre lo he dicho, es una virtud en la vida la paciencia".

Además, citó lo que pasó con Andrés Roa cuando migró a Argentina para jugar en Huracán: "En eso tenemos suficiente experiencia y vamos a asegurarnos, por eso digo que hasta que no tengamos absoluta certeza que la 'carpetería' jurídica blinde lo que se ha conversado, no habrá nada... Antes la palabra existía, todo hay que firmarlo, hay que mirar 'con lupa' detalles y todo el contrato. Antes la palabra valía mucho, hoy en día todo tiene que ser blindado jurídicamente. Desafortunadamente los caballeros, mucho menos en el fútbol, dejaron de existir hace mil años".

Por último dejó claro que no se cruzó con el jugador: "No he hablado con Palavecino, porque sencillamente respetamos y continuamos esperando la resolución de esto. Le he pedido a él y a ustedes (periodistas) paciencia, confíen en los tiempos de Dios, tranquilos...".