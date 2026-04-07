Daddy Yankee fue declarada Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación + Seguir en









El artista será homenajeado en una gala especial el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana Latin Grammy.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY.

La Academia Latina de la Grabación le otorgó la distinción de Persona del Año 2026 a Daddy Yankee, reconociendo su papel fundamental como pionero en la expansión global de la música urbana. Con una trayectoria de tres décadas, el artista puertorriqueño es homenajeado por su excelencia profesional y su compromiso social, consolidándose como un referente de superación y talento creativo en la industria musical.

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“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, añadió.

Al recibir la distinción, Daddy Yankee compartió unas palabras: “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”. Y, agregó: “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

daddy yankee La Academia Latina de la Grabación le otorgó la distinción de Persona del Año 2026 a Daddy Yankee. La exitosa carrera de Daddy Yankee Daddy Yankee transformó un entorno de exclusión y censura en un lenguaje sonoro universal. En una época donde el reguetón enfrentaba un fuerte estigma, él se convirtió en su principal defensor. El gran cambio ocurrió en 2004 con Barrio Fino, un disco que redefinió el siglo XXI al dominar por 24 semanas el primer puesto de Billboard Top Latin Albums. Impulsado por el fenómeno global de 'Gasolina', el 'Big Boss' fue el primer reguetonero en conquistar 29 países, abriendo camino a las nuevas generaciones con himnos internacionales como 'Limbo', 'Dura' y 'Con calma'.

El éxito sostenido de su carrera alcanzó un punto de inflexión con “Despacito”. Coescrita junto a Erika Ender y Luis Fonsi, esta pieza rompió esquemas al mantenerse 16 semanas en la cima del Billboard Hot 100 y 56 semanas en el número uno de Hot Latin Songs. Con más de 8,900 millones de reproducciones, sigue siendo uno de los mayores hitos en la historia de la música.

El compromiso del cantante con su tierra natal se traduce en un impacto social profundo. A través de su fundación, demostró ser un aliado constante de las poblaciones vulnerables, ofreciendo herramientas de crecimiento a través de la educación. Este esfuerzo se complementa con su visión deportiva: al invertir en franquicias locales y fomentar escuelas de formación de alto nivel, el artista está pavimentando el camino para que los futuros deportistas puertorriqueños alcancen su máximo potencial. La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios. Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY.