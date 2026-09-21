Así está la pelea en la Tabla Anual por el título de "Campeón de Liga" + Agregar ámbito en









De cara al nuevo título oficial que otorga la AFA, repasá dónde se encuentra tu equipo en la Tabla Anual y cómo está la pelea por campeonar. Este lunes, cierra la décima fecha Estudiantes de La Plata.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 finalizará este lunes por la noche y podría ser clave en lo que respecta a la pelea en la Tabla Anual por el título de "Campeón de Liga".

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Los dos equipos que lideran son Independiente Rivadavia y Vélez, con 48 puntos cada uno, aunque el equipo de Mendoza podría quedar puntero en soledad si esta noche sale airoso en su visita ante Barracas Central.

Un poco más abajo, con 47 unidades cada uno, están Argentinos Juniors y Boca. El "Bicho" cayó este fin de semana ante Rosario Central y desaprovechó una oportunidad clave, mientras que el "Xeneize" consiguió un triunfazo 2-0 en su visita a San Lorenzo y no solo extendió su invicto a 14 partidos, sino que también se prendió de lleno en la lucha por este título.

El otro equipo que está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga es Rosario Central, justamente, el conjunto por el que se inventó este campeonato el año pasado (una vez finalizados los partidos de fase regular), en el que fue uno de los mayores escándalos de los últimos años en el fútbol argentino.

El "Canalla", como se mencionó previamente, superó 1-0 en condición de local a Argentinos Juniors y alcanzó la línea de los 46 puntos.

El Top 10 lo completan Instituto de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 43 puntos cada uno, River y Belgrano de Córdoba, con 42, y Estudiantes de La Plata con 41. Sin embargo, el "Pincha" visitará esta noche a Lanús en el que será el último partido de la décima fecha del Torneo Clausura con la posibilidad de ponerse sexto en la tabla. Así está la Tabla Anual por el título de "Campeón de Liga":