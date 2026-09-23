Una provincia apuntó contra el Presupuesto 2027 y lo tildó de "populista de derecha"

Mientras el oficialismo busca acelerar con el tratamiento del proyecto en el Congreso, los gobernadores marcan diferencias. Advierten por ajuste a la obra pública y caída en las transferencias.

El debate por el Presupuesto 2027 entre Nación y los gobernadores está en marcha. La Casa Rosada busca los apoyos necesarios en el Congreso y ya admitió cambios en discapacidad, uno de los frentes que más chispazos generan con aliados y dialoguistas . Financiamiento universitario, en tanto, es otro de los ítems que despiertan roces con legisladores y jefes provinciales

El cronograma de tratamiento comenzará con reuniones informativas en octubre. Los encuentros se realizarán el martes 13, miércoles 14, martes 20 y miércoles 21 . El esquema incluye cinco reuniones informativas en total; la fecha de la restante aún no fue precisada, pero el Gobierno buscará discutirlo el 4 de noviembre en Diputados, antes de la llegada del papa León XIV.

Con la iniciativa presentada y el esquema planteado, los gobernadores toman nota. Algunos, como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), ya marcaron reparos con aspectos puntuales. Otros distritos fueron un paso más allá y apuntaron directamente contra el espíritu del texto.

Es el caso de Formosa , que aseguró que se trata de un "presupuesto populista de derecha". A través de un informe de la consultora Politiké, la gestión de Gildo Insfrán advierte que la i nversión pública queda en apenas 0,3% del PIB y las transferencias no automáticas a las provincias acumulan una caída real del 81,2% respecto de 2023 .

Asimismo, señala que las “Obligaciones a cargo del Tesoro” suben de $5,6 a $14,8 billones , con $7,7 billones destinados a “Otras asistencias financieras”, sin criterios de distribución explicitados. También apunta a que, aun con las proyecciones oficiales, 16 de las 24 jurisdicciones recibirían menos fondos que en 2023.

Politiké

En otro pasaje, el documento indica que, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se presupuestan $1,9 billones que, según el informe, todavía no fueron distribuidos. A la par, se presupuestan $503.326 millones para las cajas previsionales no transferidas, cifra que Politiké considera insuficiente frente a las obligaciones legales.

Respecto a los recursos específicos para Formosa, Politiké puntualizó que entre 2024 y julio de 2026 la provincia "dejó de recibir $586.809 millones frente al nivel real de 2023, casi un millón de pesos menos por formoseño", y que el proyecto profundiza ese ajuste: Formosa recibe solo 34 centavos de obra nacional por cada $100 de coparticipación, cuando el promedio es de un peso.

"El presupuesto para la Circunvalación de la Ruta 11, que debía ejecutarse el año pasado, se reduce en más del 66% (si es que se hace algo) y la Autovía directamente no aparece", advirtieron.

A modo de conclusión, la consultora señaló que se trata de "un presupuesto de ajuste", ya que se recorta lo que tiene reglas, provincias, jubilados, universidades, y sólo crece lo que el Gobierno puede repartir a dedo en año electoral. “Es populismo de derecha de manual”, sintetizaron.

Y concluyeron: "El proyecto combina el ajuste sobre las provincias, la obra pública, los trabajadores y los jubilados con el crecimiento exponencial de una caja que el Gobierno nacional manejará a discreción para disciplinar gobernadores e influir en voluntades en un año electoral".

Como contó Ámbito, los envíos de Nación a las provincias mejoraron en septiembre, mientras en paralelo se da la discusión por el Presupuesto 2027 y por la reforma electoral.

La consultora Politikón Chaco consignó que, durante el 1 y el 21 de septiembre, las transferencias automáticas sumaron $3,4 billones, con una suba real de 0,8% interanual.

En ese marco, la coparticipación federal creció 1,7% real, impulsada principalmente por Ganancias. Contrariamente, los fondos por leyes especiales cayeron 16,7%, con una fuerte baja de Bienes Personales (-49,5%), parcialmente compensada por el monotributo (+28,4%).

Siguiendo esa senda, la compensación del Consenso Fiscal se desplomó 4,8%. La mejora global -marca el informe- se explica exclusivamente por la coparticipación.

En concepto de transferencias no automáticas, hasta el 18 de septiembre se distribuyeron $71.031 millones, más que todo lo enviado durante agosto. De ese grupo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representaron el 44%, con un $31.000 millones.