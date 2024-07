Rodrigo De Paul habló de la intimidad de los festejos de la Copa América y confesó por qué no disfruta los partidos de la Selección

argentina.JPG La selección Argentina, bicampeón de la Copa América. Reuters

Luego, el ex Racing contó que tras ganar el título tuvo que someterse a un antidoping. "Ganamos y estamos por festejar y me dicen ‘tenes doping’. Yo tenía unas ganas de escabiar. Me esperaron para la celebración. Estuvimos con la Copa, me fui para el doping, los pibes para el vestuario y después ya nos subimos a un avión”, relató.