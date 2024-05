Roland Garros tendrá a dos argentinos en tercera ronda: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

¡ETCHEVERRY A TERCERA RONDA DE ROLAND GARROS! El argentino iniciaba su remontada vs. Rinderknech (ganaba 2-1 en sets), pero el francés abandonó sobre el cierre del día Ahora va contra... Casper Ruud ESPN Tenis #StarPlusLA pic.twitter.com/mslmtyLyBr

"Me da bronca perder porque siento que tengo nivel para estar ahí jugando en tercera ronda con Medvedev peleando mano a mano, pero es bueno que me quede un sabor amargo porque quiere decir que el año que viene vendremos a buscar más", le contó el nuevejuliense a la agencia francesa AFP. Y agregó: "Me llevo muchísimo de este Roland Garros".