Rosario Central despidió a Jorge Almirón: quién será el DT del equipo de Ángel Di María + Agregar ámbito en









El club rosarino despidió a Jorge Almirón tras un semestre sin títulos, donde fue eliminado por River en el Apertura y Estudiantes en la Copa Argentina. ¿Recibirá un llamado para volver a Boca?

Rosario Central despidió a Jorge Almirón: ¿lo llama Riquelme?

Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Rosario Central. El técnico, que había asumido en enero, fue apartado de su cargo tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El despido llega pese a haber conseguido un 62% de los puntos y clasificar al equipo a los octavos de la Copa Libertadores.

No obstante, la eliminación en el certamen nacional sumado a lo que también fue la eliminación en semifinales del Torneo Apertura ante River terminó siendo determinante para la dirigencia.

¿Riquelme lo llama para volver a Boca? En paralelo, el nombre de Almirón vuelve a aparecer en la órbita de Boca Juniors. Según trascendió, el entrenador está en carpeta como posible sucesor de Claudio Úbeda, quien fue cesado de su cargo de manera oficial en las últimas horas. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evalúa alternativas y el ex DT ya figura entre las opciones.

Cabe recordar que Almirón fue el técnico que llevó a Boca a la final de la Copa Libertadores 2023, un antecedente que lo posiciona como candidato natural en caso de que el "Xeneize". Su experiencia y conocimiento del club juegan a favor en este escenario y si bien en su momento no se fue de la mejor manera, la relación con Riquelme estaría intacta.

De esta manera, el futuro de Jorge Almirón vuelve a cruzarse con Boca. Tras su salida de Rosario Central, el entrenador podría regresar a la Ribera y asumir nuevamente el desafío de conducir al equipo luego de la eliminación de la Copa Libertadores y pensando en un segundo semestre donde el objetivo estará puesto en la Copa Sudamericana.