Rubén Insúa afirmó que su salida no va a perjudicar a San Lorenzo: "Presumo que Moretti se hará cargo del acuerdo"

El ex DT del "Ciclón" criticó al presidente de San Lorenzo por las formas en que fue despedido del club y además comentó qué hará con la deuda que tienen con él.

Rubén Darío Insúa cargó contra el presidente del club, Marcelo Moretti , por el monto salarial que aún debe percibir. Presumió que desde la dirigencia "se harán cargo del acuerdo que firmaron" , aunque aclaró que "por un tema de principios no lo voy a cobrar" y destinará ese dinero para la construcción del nuevo estadio.

"Lo que pase de acá en adelante con mi salida no va a perjudicar al club", aseguró Insúa, para luego resaltar que el titular de San Lorenzo y la dirigencia "presumo que se harán cargo del acuerdo que firmaron y no dejar una deuda. Cuando el presidente haga el estadio como prometió, todo lo que me deben será donado al club".