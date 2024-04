San Lorenzo: la gestión Moretti no arranca y ya sin Insúa arriesga a otro ídolo

La despedida de Insúa, en esos términos, ingresaría en una larga lista de jugarretas políticas proselitistas si no fuera por los condimentos que se añaden: en este caso no había plan para el día después. Ni A, ni B, ni C. Leandro Romagnoli pasó de interino a titular en una semana, ya que ningún entrenador aceptó la propuesta de una dirigencia que no tiene brújula y que aún no empezó a gestionar. En el medio rechazaron ofertas Gabriel Heinze, Luis Zubeldía, Guillermo Barros Schelotto, Matías Biscay, Nicolás Larcamón.