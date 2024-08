San Lorenzo y Vélez se enfrentan por Copa Argentina: horario, TV y formaciones

San Lorenzo, que no logra despegar en la Liga Profesional, y Vélez, que vive un momento de ensueño, se enfrentarán este martes en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la competencia, el técnico Leandro Romagnoli cuenta la buena noticia no solo de poder tener a sus refuerzos a disposición sino también de poder tener entre sus filas a Gonzalo Luján, quien recientemente llegó al país tras disputar los Juegos Olímpicos con la Selección argentina Sub 23 que cayó en los cuartos de final frente a Francia.

De esta manera, el equipo no sufriría muchos cambios, ya que el entrenador apelaría casi a los mismos once que empezaron jugando en Avellaneda, aunque el técnico no dio a conocer si Luján ocupará el lugar del Nicolás Tripichio.

Por su parte, Vélez viene de golear como local a Defensa y Justicia por 3 a 0 y se mantiene expectante en la lucha del torneo, ya que se ubica en la tercera posición con 17 puntos, a solo dos unidades del líder Huracán.

Su camino en la Copa Argentina tampoco fue sencillo: en 32avos de final dejó en el camino con un ajustado 2-1 a Sportivo Las Parejas, mientras que con el mismo resultado eliminó a Arsenal de Sarandí en los 16avos.

Aunque el calendario es apretado, el técnico Gustavo Quinteros utilizará a su equipo de gala, ya que desea pelear todos los frentes y, aunque su rival no atraviesa su mejor momento, lo cierto es que no deja de ser un compromiso de alta magnitud.

A qué hora juegan San Lorenzo vs Vélez

El partido comienza a las 21.30

Por dónde ver San Lorenzo vs Vélez

La trasmisión será de TyC Sports

Formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Eric Remedi, Elián Irala, Matías Reali; Alexis Cuello y Andrés Vombergar. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez: Tomás Marchiori; Tomas Guidara, Patricio Pernicone, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini (Independiente).

Árbitro: Fernando Rapallini.