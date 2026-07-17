Lionel Scaloni quedó a un paso de la historia con la Selección argentina: el récord que solo consiguió un entrenador en los mundiales

Si Argentina derrota a España, se convertirá en el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo. Hasta ahora, únicamente un entrenador logró semejante hazaña.

La final del Mundial 2026 no solo puede significar una nueva consagración para la Selección argentina . También representa una oportunidad histórica para Lionel Scaloni , quien está a un triunfo de ingresar en un grupo exclusivo de entrenadores que marcaron una época en el fútbol.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si la Albiceleste vence a España el próximo domingo, el santafesino obtendrá su segundo título mundial como entrenador y quedará igualado con una leyenda que, hasta ahora, ocupa ese lugar en soledad.

El único director técnico que logró conquistar dos Copas del Mundo fue el italiano Vittorio Pozzo , responsable de conducir a Italia a los títulos de 1934 y 1938 , en las dos primeras consagraciones de la Azzurra en la historia del certamen.

En la edición disputada en 1934 , el torneo comenzó directamente en los octavos de final. Allí, Italia goleó 7-1 a Estados Unidos .

En los cuartos de final empató 1-1 con España , incluso después del tiempo suplementario, por lo que ambos equipos debieron disputar un partido de desempate al día siguiente. En ese encuentro, los italianos se impusieron 1-0 .

Argentina y España se enfrentarán por segunda vez en un Mundial.

Luego derrotaron 1-0 a Austria en semifinales y levantaron el trofeo tras vencer 2-1, en tiempo suplementario, a Checoslovaquia, con goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio.

Cuatro años más tarde, en el Mundial de Francia 1938, Pozzo volvió a conducir a Italia hacia la gloria. El recorrido comenzó con un triunfo 2-1 sobre Noruega en el alargue. Después eliminó al anfitrión Francia por 3-1 en cuartos de final y superó 2-1 a Brasil en semifinales, antes de conquistar nuevamente el campeonato.

Los entrenadores que estuvieron cerca de igualar el récord

A lo largo de la historia, varios entrenadores llegaron a una segunda final mundialista, aunque ninguno consiguió repetir el título. Entre ellos aparece el alemán Helmut Schön, subcampeón en Inglaterra 1966 y campeón en Alemania 1974.

También figura el brasileño Mario Zagallo, que levantó la copa en México 1970 y terminó segundo en Francia 1998 con la selecció de su país.

El argentino Carlos Salvador Bilardo ganó el Mundial de México 1986 y fue subcampeón en Italia 1990, mientras que el alemán Franz Beckenbauer recorrió el camino inverso: perdió la final de 1986 y se consagró cuatro años después.

El caso más reciente fue el del francés Didier Deschamps, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, tras caer precisamente frente a la Selección argentina.

Scaloni busca escribir una nueva página en la historia

Con el título conseguido en Qatar 2022, Lionel Scaloni ya ingresó entre los entrenadores campeones del mundo. Sin embargo, una victoria frente a España le permitiría alcanzar un registro que permaneció intacto durante casi nueve décadas.

El desafío no será sencillo. Del otro lado estará el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente, que llegó a la final tras una destacada campaña y después de eliminar a Francia en semifinales, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Si Argentina vuelve a levantar la Copa del Mundo, Scaloni no solo sumará un nuevo título para la historia de la Albiceleste, sino que también se convertirá en el segundo entrenador en ganar dos Mundiales.