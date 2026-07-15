El día que Lionel Scaloni se quiso pelear con David Beckham en pleno partido

El actual entrenador de la Selección protagonizó un fuerte cruce con el ex capitán inglés en 2003, en un episodio que volvió a viralizarse antes de Argentina-Inglaterra.

Lionel Scaloni y David Beckham tuvieron un fuerte enfrentamiento en cancha durante un partido entre Real Madrid y Deportivo La Coruña , una escena que volvió a tomar fuerza en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

el cruce ocurrió el 14 de diciembre de 2003, en el estadio Santiago Bernabéu , por La Liga de Españ a, en un encuentro que el Real Madrid ganó 2 a 1 ante el Deportivo, equipo en el que jugaba Scaloni.

A falta de pocos minutos para el final, Scaloni fue fuerte a disputar una pelota con Beckham cerca de la mitad de la cancha y el inglés reaccionó con una dura infracción desde atrás.

Ambos cayeron al césped y el argentino, desde el piso, le tiró una patada al mediocampista del Real Madrid , lo que desató un cara a cara caliente entre los dos futbolistas.

La tensión escaló rápidamente y varios jugadores debieron intervenir para separarlos, entre ellos Roberto Carlos e Iván Helguera , mientras el árbitro decidió resolver el episodio con tarjeta amarilla para los dos.

El conflicto no terminó ahí: al finalizar el partido, Beckham se acercó a saludar a Scaloni, pero el actual técnico de la Selección argentina le negó la mano.

Días después, Scaloni explicó su reacción con una frase que también quedó en el recuerdo: “Me ofreció la mano y no se la di por falso”. Beckham, por su parte, respondió con ironía ante la prensa inglesa: “Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”.

Años más tarde, ya como entrenador, Scaloni recordó el episodio como una “calentura de partido” y admitió que el contexto había sido determinante, porque Deportivo y Real Madrid peleaban por el título y el equipo gallego acababa de recibir el gol del 2 a 1 sobre el final.

El video del cruce volvió a circular en redes sociales por el contexto actual: Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, con Scaloni en el banco albiceleste y Beckham como una de las grandes figuras históricas del fútbol inglés.

La vieja pelea entre ambos sumó así otro condimento a una previa marcada por la rivalidad, la memoria mundialista y los múltiples antecedentes entre argentinos e ingleses dentro y fuera de la cancha.