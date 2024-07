Scaloni, a horas de la final de la Copa América: sin pistas del equipo, el retiro de Di María y el apoyo a Bielsa

El DT de la Selección indicó que Otamendi puede ser una variante pero no confirmó el once titular. Además, opinó que el final de Uruguay-Colombia fue "triste".

Scaloni todavía no confirmó el equipo para enfrentar a Colombia.

"Es una final y cada una tiene sus matices. Intentaremos ganarla desde el juego, sabemos lo que significa. Nuestro fútbol no va a cambiar", adelantó.

Además, Scaloni expresó en rueda de prensa que "uno puede plantear un partido y después salir de otra manera. Hay que intentar que no se escape ningún detalle. Tenemos una idea de cómo puede ir".

Sobre la formación para la final a disputarse este domingo en Miami, el director técnico sostuvo que "jugará el que equipo que creemos que nos puede hacer ganar. Es una opción repetir el mismo de la semifinal". Además, también consideró como una "posibilidad real" la inclusión de Nicolás Otamendi como segundo marcador central.

Y consultado por Ángel Di María, respondió que "siempre decidimos el equipo en función del partido. Con Ecuador podía ser su último partido y consideramos que no tenía que jugar. Siempre será el equipo por delante, si tiene que jugar es por que creemos que tiene que ser así y viceversa. Ojalá vaya todo bien y se pueda retirar de la mejor forma".

"La final nos encuentra en un buen momento. No me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo teniendo en cuenta los rivales y el calor. No sé si es el mejor momento, pero estamos bien", resumió Scaloni.

Scaloni y un manifiesto apoyo a Bielsa

Además, Scaloni habló de las críticas que Marcelo Bielsa -seleccionador de Uruguay- hizo sobre los campos de juego: "Estoy totalmente de acuerdo", afirmó.

"Fui el primero, porque inauguramos el torneo. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo la iba a arreglar en cuatro días?", sostuvo.

Asimismo, indicó: "Me pareció oportuno dejar el tema de lado porque sino era una excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos; opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, pero es evidente y estoy totalmente de acuerdo sobre los campos".