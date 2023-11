Scaloni palpitó el clásico contra Brasil: "Debemos recuperarnos rápido"

En conferencia de prensa, el oriundo de Pujato afirmó tener el equipo para visitar a la "Verdeamarelha": "El equipo lo tengo decidido pero todavía no se lo dije a los jugadores. Di María tiene la posibilidad como el resto de sus compañeros. La idea es tocar el equipo, pero no mucho".

"Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente. Este partido tiene un condimento que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es un clásico, es Brasil, en su cancha. Tiene un condimento especial y no hace falta recordar la Copa América, pasó mucho, dos años y medio, y los jugadores son otros. Creemos que hay que enfocarse en lo de ahora que es lo realmente importante".

Las notas que tomó Scaloni de la derrota contra Uruguay

"Es un partido muy particular el del jueves, contra un rival particular. Se toma nota y se apunta, pero difícilmente haya un equipo que nos juegue de esa manera. Se anota porque puede pasar, esa es la lectura que hacemos, y reconocer como lo reconocimos el jueves. A pesar de que el equipo no hizo un buen partido, no dejó de creer, siguió inentándolo y eso es lo que te deja tranquilo".

La falta de Neymar y Vinicius en Brasil

"Estas grandes selecciones tienen reemplazos, si mirás el equipo que dicen que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel, jóvenes, rápidos, con trayectoria en equipos importante y seguramente su entrenador tendrá preparado algo por la falta de figuras. Es Brasil, sabemos todo lo que significa".

La fortuna de tener revancha rápido

"Analizamos por qué pasó la derrota, tenemos nuestra idea y lo importante es digerirla rápido. Tenemos la suerte de que se juega otro partido enseguida y eso es lo mejor. Lo duro sería vernos dentro de un tiempo y costaría mucho más, ahora tenemos revancha cerca y eso es lo más importante".

El motivo de los cambios según Scaloni

"Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimieno. Porque me han demostrado a lo largo de estos partidos un rendimiento muy parejo. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos"