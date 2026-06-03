Lionel Scaloni activó un plan de emergencia y le pidió a Emiliano Buendía que permanezca en alerta por una posible baja en la Selección

El mediocampista fue contactado por el cuerpo técnico y deberá continuar entrenándose mientras se monitorea la evolución física de algunos convocados.

Emiliano Buendía fue alertado por la Selección argentina para mantenerse preparado ante una posible modificación en la lista mundialista.

Lionel Scaloni puso en marcha un plan preventivo de cara al Mundial 2026 y mantiene a Emiliano Buendía como una de las principales alternativas ante cualquier eventualidad física en el plantel. El volante fue contactado por el cuerpo técnico y recibió una indicación clara: continuar entrenándose y permanecer disponible para una posible convocatoria de último momento.

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A menos de dos semanas del debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, el cuerpo técnico decidió no cerrar definitivamente la puerta a algunos futbolistas que integraron la prelista de 55 nombres presentada ante la FIFA.

En ese contexto aparece Emiliano Buendía , quien no logró meterse en la nómina final de 26 jugadores pero continúa siendo considerado por Scaloni y sus colaboradores. El mediocampista del Aston Villa recibió un llamado en las últimas horas para que postergue cualquier descanso y mantenga el ritmo de trabajo habitual.

Buendía integró la prelista de 55 jugadores y sigue siendo considerado como opción de emergencia.

La decisión responde a una cuestión reglamentaria. Las selecciones tienen la posibilidad de realizar modificaciones en la lista definitiva por cuestiones médicas hasta poco antes del inicio de la competencia, por lo que Argentina decidió conservar abiertas algunas opciones.

¿Quién es el jugador que preocupa al cuerpo técnico?

Detrás de la decisión de mantener a Emiliano Buendía en estado de alerta aparece una situación que la Selección sigue muy de cerca. Nicolás Paz continúa bajo evaluación médica debido a una molestia en la rodilla izquierda que arrastra desde el cierre de la temporada europea.

Si bien el futbolista del Como trabaja junto al grupo y, por el momento, no corre riesgo de perderse el Mundial, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pretende que llegue al debut en plenitud física. La preocupación pasa por evitar que la dolencia pueda agravarse durante la preparación o en los amistosos previos al inicio de la competencia.

Nico Paz Rich Storry/Getty Images Nicolás Paz es uno de los futbolistas que el cuerpo técnico sigue de cerca por su situación física. Rich Storry/Getty Images

Por esa razón, Argentina decidió mantener activas distintas alternativas. En ese escenario, Buendía aparece como uno de los principales candidatos para ocupar un eventual lugar vacante, ya que formó parte de la prelista de 55 jugadores presentada ante la FIFA y viene de completar una destacada temporada en Aston Villa.

Una temporada que lo mantuvo en el radar

El futbolista marplatense llega respaldado por una campaña destacada en Inglaterra. Durante la última temporada disputó 54 partidos, marcó 11 goles y aportó nueve asistencias, números que lo convirtieron en una pieza importante dentro del Aston Villa.

Además, viene de conquistar la Europa League junto al conjunto inglés, donde comparte plantel con Emiliano Martínez. Su rendimiento fue seguido de cerca por el cuerpo técnico argentino durante todo el año, aunque finalmente Scaloni optó por otras variantes para la lista definitiva.

Buendía ya tuvo experiencias previas con la camiseta albiceleste. En 2022 sumó minutos ante Colombia por las Eliminatorias y posteriormente volvió a formar parte de convocatorias durante el ciclo del entrenador santafesino.

buendia (1) El mediocampista del Aston Villa viene de una temporada con gran continuidad en el fútbol inglés.

Un llamado que mantiene abierta la ilusión

Aunque hoy no forma parte de la delegación instalada en Estados Unidos, Buendía sabe que todavía existe una posibilidad. El mensaje recibido desde la Selección fue una señal concreta de que continúa dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Por ahora, el mediocampista seguirá entrenándose mientras espera novedades. Del otro lado, Scaloni analizará los próximos días de trabajo y los amistosos preparatorios antes de tomar cualquier determinación definitiva.

Con el Mundial cada vez más cerca, Argentina mantiene listo un plan alternativo para responder rápidamente ante cualquier imprevisto. Y en esa lista de posibles soluciones, el nombre de Emiliano Buendía sigue ocupando un lugar destacado.