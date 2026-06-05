El récord que tenía España y que romperá la Selección argentina en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La selección de Lionel Scaloni llevará a 17 jugadores campeones del mundo. Superará a España, que llevó a 16 en el Mundial de Brasil 2014.

Selección argentina Récord Guinness: será la que más campeones del mundo lleve de un mundial a otro

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un dato que no estaba en agenda: se convirtió en el país que más campeones del mundo repiten convocatoria de un certamen al otro, contando con 17 jugadores. El equipo que mantenía el récord hace 12 años era España, que llevó a 16 convocados del plantel campeón en Sudáfrica 2010, teniendo en cuenta que la cantidad máxima permitida de convocatoria era de 23.

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La albiceleste se prepara para defender la corona e ir en busca del bicampeonato. Los jugadores que repetirán convocatoria, porque estuvieron en Qatar 2022, son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada, y Lionel Messi.

image Cómo les fue a los campeones que repitieron convocatoria A pesar de ser los vigentes campeones del mundo, cuando una selección llevó en su mayoría a los que ganaron el anterior mundial, en líneas generales, no les fue bien en el siguiente. La Roja, quién poseía el récord anterior con 16 convocados, se quedó con las ganas de conseguir su segunda estrella en Brasil 2014 y quedaron afuera en fase de grupos.

El equipo que cuenta con el segundo puesto es la Brasil bicampeona entre el Mundial de Suecia de 1958 y el de Chile 1962, con 14 jugadores. Ambos planteles contaron con la presencia de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Si bien fue esa cantidad, el técnico Aymoré Moreira se declinó por usar a tan solo 12 de ellos, por tener una base bien consolidada del certamen anterior.

El tercer lugar lo ocupa Francia, y por duplicado. En el Mundial de Corea-Japón de 2002, repitieron 11 jugadores y quedaron afuera en fase de grupos, comenzando con un mal augurio de los campeones que tenían que defender el título. Pero todo lo contrario sucedió en Qatar 2022, cuando venían de salir campeones en Rusia 2018, y repitieron la misma cantidad de convocados, pero esta vez llegaron a la final. Aunque, lamentablemente para ellos, perdieron la final por penales contra Argentina.

Francia 22 y Brasil 62 Los amistosos de la Selección argentina La "Scaloneta" ya está en su base en Kansas a la espera del comienzo de la cita mundialista, pero mientras tanto, hará dos paradas amistosas frente a Honduras e Islandia, ambas selecciones que no participarán del certamen mundial. Vs Honduras. Sábado 6 de junio a las 21 horas, en el estadio Kyle Field de Texas.

Sábado 6 de junio a las 21 horas, en el estadio Kyle Field de Texas. Vs Islandia. Martes 9 de junio a las 21:30 horas, en el estadio Jordan-Hare Stadium de Alabama.