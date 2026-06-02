"La peor charla técnica del mundo": los jugadores de la Selección revelaron detalles de la final con Francia en Qatar

Lionel Messi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul contaron cómo se vivieron los minutos previos al histórico partido. Y en especial pusieron el foco en la emotividad del técnico.

El 18 de diciembre de 2022, Argentina derrotó a Francia en una final épica del Mundial de Qatar que quedará para la historia. El encuentro se definió en la tanda de penales a favor del combinado Albiceleste luego de finalizar 3 a 3 en el tiempo regular. El partido pasó del éxtasis a la agonía y nuevamente al éxtasis. Y tuvo lágrimas, no solo al final sino también en la previa.

Tres años y medio después del histórico encuentro, salieron a la luz detalles de la charla técnica que Lionel Scaloni no pudo culminar debido a la emotividad que se percibía en el ambiente en los minutos previos. El entrenador debió recurrir a sus compañeros del cuerpo técnico.

Fueron los propios jugadores del seleccionado los que recordaron el momento en un documental lanzado en las últimas horas. Emiliano Martínez, el Dibu, trajo al presente la anécdota hasta ahora desconocida.

“Entramos a la charla, Scaloni estaba ahí y había 20 sillas allá. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. ‘El equipo va a jugar así, Fideo (Di María) por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Kounde, lo vas a matar’. Una boludez, dos minutos, y empieza a llorar. ‘ Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, cuando quería hablar, peor” , recordó el arquero campeón del mundo.

La historia se dio a conocer en la mini serie “El Método Scaloni”, que se estrenó hace unos días en la plataforma de Flow, donde también habló Lionel Messi. Entre risas, el capitán del equipo rememoró: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’, y después no sé si alguno terminó diciendo algo”.

messi captura tv el metodo scaloni flow

Rodrigo De Paul, parte fundamental de aquel equipo, también repasó la charla inconclusa. “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”. El mismo Samuel, en otro pasaje del documental, contó: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar”. “Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”, dijo entre risas

Pero eso no quedó ahí. El Dibu Martínez recordó que como el técnico no podía hablar, terminó pidiéndole a Matías Manna, el videoanalista, que cierre la charla: “Empezó Mati Manna, lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni”. Y De Paul cerró: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.

METODO SCALONI FLOW

La producción de tres episodios de media hora se estrenó el 28 de mayo en la plataforma Flow, en el marco de la previa del Mundial 2026 en el que Argentina defenderá la corona. La mini serie pone en el centro de la escena a Scaloni y su transformación como técnico: de inexperto y cuestionado a líder de uno de los mejores equipos de la historia. El material también se refiere a la construcción de un equipo que volvió a conectar con la gente.