"Queremos ver a Colapinto en el país", ante la FIA Javier Milei ratificó que en la Argentina están todas las condiciones para volver a recibir a la F1

El Presidente aseguró que el país reúne las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al rally mundial. Lo hizo durante el Congreso Americano de la FIA, que reúne en Buenos Aires a representantes de 32 clubes de América y el Caribe.

Ante el Congreso Americano de la FIA , el presidente Javier Milei aseguró que la Argentina "tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F1 y al rally mundial en su calendario” . Explicó que están todas las condiciones dadas para que se invierta en el país y llamó al empresariado a involucrarse " en el desarrollo de obras de infraestructura" . "Queremos ver a Colapinto en el país" , arengó.

Durante su discurso, Milei destacó que Argentina volvió a ser sede del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) después de 15 años y consideró el encuentro como "un hito histórico para el automovilismo" nacional. También valoró el rol del Automóvil Club Argentino (ACA), institución que, según remarcó, realizó un aporte central al desarrollo de la actividad en el país.

Además recordó a algunos de los principales referentes argentinos del automovilismo internacional, entre ellos Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, y mencionó a Franco Colapinto como "una gran promesa".

En su exposición, Milei utilizó la historia del ACA para reivindicar el rol del sector privado en el desarrollo de infraestructura. Recordó que la institución fue fundada en 1904 por 20 pioneros y que, décadas después, creó una oficina técnica topográfica para trazar rutas y adquirió máquinas viales para mantenerlas transitables.

También destacó que desde 1936 comenzó a instalar estaciones de servicio a lo largo de las nuevas rutas y vinculó ese proceso con un modelo basado en las afiliaciones y la participación de la sociedad civil. "El privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente" , sostuvo el mandatario.

En esa línea, Milei defendió las medidas adoptadas por su Gobierno para reducir costos en el mercado automotor. Señaló que la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de aranceles a los autos importados generaron bajas de precios que, según afirmó, llegan "hasta casi el 30% en algunos segmentos".

Concesiones viales

Milei también hizo referencia al nuevo esquema de infraestructura vial que impulsa el Gobierno y sostuvo que la participación privada debe ocupar un lugar central para lograr "más y mejores obras a mejor precio".

En ese sentido, afirmó que ya fueron licitadas concesiones para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales, que estarán "absolutamente todas en obra desde el mes de octubre". Además, anticipó que próximamente se licitarán entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales.

"Una ruta en buen estado, bien señalizada y con banquinas adecuadas salva tantas vidas como un auto seguro", sostuvo el Presidente.

Milei contrapuso este esquema con el modelo de obra pública de gobiernos anteriores y cuestionó su financiamiento mediante impuestos y emisión monetaria. También lo vinculó con hechos de corrupción y con el deterioro de la infraestructura vial.

El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

Hacia el final de su discurso, Milei vinculó el Congreso Americano de la FIA con la posibilidad de que Argentina vuelva a ser sede de grandes competencias internacionales.

Recordó que la Fórmula 1 corrió durante las décadas de 1970 y 1990 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Buenos Aires, y señaló que la última competencia se disputó en 1998, hace 28 años. "La pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte", sostuvo.

En ese contexto, afirmó que el país reúne las condiciones para volver a recibir tanto a la Fórmula 1 como al rally mundial. "Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo", aseguró.

Milei planteó que el Congreso de la FIA puede convertirse en "el primer paso" para concretar ese regreso y llamó a avanzar "a toda máquina" en esa dirección. "Argentina está volviendo a inspirar confianza y este es, otra vez, un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital", afirmó.

Sobre el cierre, el Presidente volvió a mencionar a Franco Colapinto y dejó una de las frases centrales de su discurso: "Queremos ver a Colapinto en el país".