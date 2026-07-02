Los exorbitantes precios de la reventa para Argentina vs Cabo Verde: piden hasta u$s57.500 por una entrada

El cruce del viernes por los dieciseisavos de final es uno de los eventos más solicitados del Mundial 2026 y la expectativa se refleja en las cifras que piden por los tickets.

El Hard Rock Stadium, el escenario donde se jugará el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

El partido entre la Selección argentina y Cabo Verde de este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , en la previa superó todas las expectativas. Los precios de las entradas de reventa aumentaron considerablemente en valores que van desde los u$s2.000 hasta más de u$s50.000.

La fuerte demanda no es casualidad: se mezcla la ilusión por el bicampeonato con una enorme comunidad argentina que vive en Miami, donde se jugará el próximo partido.

En Estados Unidos la reventa de entradas es legal , incluso la FIFA diseñó un sistema oficial para transferir o revender tickets. En la página oficial de reventa del ente que regula al fútbol mundial, los precios van desde aproximadamente u$s1.900 hasta u$s57.500.

Además, de manera informal pero no ilegal, en las inmediaciones del Hard Rock Stadium y en grupos de WhatsApp las entradas se comercializan entre u$s3.000 y u$s5.000 .

Los precios de las entradas de reventa para Argentina-Cabo Verde en la web oficial de la FIFA.

También se encuentran en plataformas online, como Viagogo, con precios que superan las 10 mil unidades de la moneda estadounidense. Sin embargo, estas opciones no cuentan con el respaldo de la FIFA que pueda confirmar su autenticidad.

La alta demanda alcanzó también a los vuelos

Alrededor de 50 mil hinchas argentinos podrían llegar a Florida sin entradas, según confirmó el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. Aerolíneas Argentinas entre el martes y el jueves sacó ocho vuelos directos Ezeiza-Miami. El precio de los asientos disponibles era de u$s2.000 para un viaje solo de ida.

Desde la AFA iniciaron gestiones para poder “destrabar” más tickets para la parcialidad argentina. “Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos”, afirmó Tapia.

El partido que protagonizarán Argentina y Cabo Verde este viernes a las 19 es uno de los cinco eventos más solicitados del Mundial 2026, por detrás del cruce del sábado pasado entre Colombia y Portugal.

Hinchas denunciaron por u$s5 millones a la revendedora StubHub

En medio del revuelo por conseguir entradas para el Mundial 2026, hinchas de diversos países demandaron a la la plataforma de reventa StubHub Inc. ya que la empresa no les entregó las entradas obtenidas en el mercado de reventa.

La denuncia reclama una indemnización por daños y perjuicios, de al menos u$s 5 millones para miles de personas en Estados Unidos. La empresa en un comunicado expresó: "La Copa del Mundo no es la excepción, y los inconvenientes que han experimentado los aficionados se deben en gran medida a problemas con la propia infraestructura de venta de boletos del organizador del evento".

En el mismo comunicado, desde StubHub agregaron: "Nuestro único objetivo es que los aficionados puedan asistir a los eventos, y si algo sale mal, nuestra garantía FanProtect ofrece boletos de reemplazo o un reembolso completo".

Aunque para los aficionados que compraron las entradas por esta plataforma, el reembolso no sirvió de consuelo: se quedaron con los gastos de los vuelos y alojamiento, y sin entradas para la Copa del Mundo.