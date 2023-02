Se fue el primero: Colón se quedó sin entrenador

“Me tocó afrontar el año pasado una situación complicada y logré sacar adelante al equipo. Confiaba en que podía ser así otra vez. Yo sé que en algún momento iba a tener que aflojar, pero se toma la decisión para descomprimir la situación de ellos, de los dirigentes”, afirmó el uruguayo, quien en su ciclo ganó tres partidos, pero luego sumó cinco caídas y dos empates. “Me citaron a la casa del presidente [José Vignatti] y en la reunión estaban él y otros cuatro directivos, me dijeron que hubo una reacción del equipo ante Unión, pero que no conforma. No hay nada raro, me voy bien. Cuando la pelota pega en el palo y entra, sos bueno y si pega en el palo y sale, sos malo”, amplió el uruguayo, que en cuatro fechas no ganó (1 PE y 3 PP).

Mientras la comisión directiva de Colón resuelve quién será el sucesor de Saralegui, Claudio Marini asumirá interinamente. Por el momento, suenan “Pipo” Gorosito, de último paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, y la dupla técnica Favio Orsi - Sergio Gómez, ex DT de Godoy Cruz.