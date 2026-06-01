SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de junio 2026 - 11:48

Se confirmaron los 26 dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026: qué número tendrá cada jugador en la camiseta

Se dieron a conocer los números que utilizarán los jugadores del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

Así son: se confirmaron los 26 dorsales de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Así son: se confirmaron los 26 dorsales de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó el último jueves la lista de 26 futbolistas de Argentina que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El debut de la selección será el próximo 16 de junio contra Argelia y a 15 días del partido se definieron los dorsales que utilizarán cada uno de los jugadores que integran el plantel. Qué números utilizarán los debutantes, quién es el único que cambió y todos los que lo mantienen.

De los 26 nombres mencionados en la nómina son ocho los que tendrán su debut mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Informate más

Más allá de todos esos cambios, hay 16 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.

Los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026:

Arqueros

1 - Juan Musso

12 - Gerónimo Rulli

23 - Emiliano Martínez

Defensores

2 - Leonardo Balerdi

3 - Nicolás Tagliafico

4 - Gonzalo Montiel

6 - Lisandro Martínez

13 - Cristian Romero

19 - Nicolás Otamendi

25 - Facundo Medina

26 - Nahuel Molina

Volantes

5 - Leandro Paredes

7 - Rodrigo de Paul

8 - Valentín Barco

11 - Giovani Lo Celso

14 - Exequiel Palacios

20 - Alexis Mac Allister

24 - Enzo Fernández

Delanteros

9 - Julián Álvarez

10 - Lionel Messi

15 - Nicolás González

16 - Thiago Almada

17 - Giuliano Simeone

18 - Nicolás Paz

21 - José Manuel López

Te puede interesar

Otras noticias