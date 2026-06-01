Lionel Scaloni confirmó el último jueves la lista de 26 futbolistas de Argentina que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El debut de la selección será el próximo 16 de junio contra Argelia y a 15 días del partido se definieron los dorsales que utilizarán cada uno de los jugadores que integran el plantel. Qué números utilizarán los debutantes, quién es el único que cambió y todos los que lo mantienen.
Se confirmaron los 26 dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026: qué número tendrá cada jugador en la camiseta
Se dieron a conocer los números que utilizarán los jugadores del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.
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De los 26 nombres mencionados en la nómina son ocho los que tendrán su debut mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Más allá de todos esos cambios, hay 16 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.
Los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026:
Arqueros
1 - Juan Musso
12 - Gerónimo Rulli
23 - Emiliano Martínez
Defensores
2 - Leonardo Balerdi
3 - Nicolás Tagliafico
4 - Gonzalo Montiel
6 - Lisandro Martínez
13 - Cristian Romero
19 - Nicolás Otamendi
25 - Facundo Medina
26 - Nahuel Molina
Volantes
5 - Leandro Paredes
7 - Rodrigo de Paul
8 - Valentín Barco
11 - Giovani Lo Celso
14 - Exequiel Palacios
20 - Alexis Mac Allister
24 - Enzo Fernández
Delanteros
9 - Julián Álvarez
10 - Lionel Messi
15 - Nicolás González
16 - Thiago Almada
17 - Giuliano Simeone
18 - Nicolás Paz
21 - José Manuel López