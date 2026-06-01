Se confirmaron los 26 dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026: qué número tendrá cada jugador en la camiseta + Agregar ámbito en









Se dieron a conocer los números que utilizarán los jugadores del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

Así son: se confirmaron los 26 dorsales de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó el último jueves la lista de 26 futbolistas de Argentina que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El debut de la selección será el próximo 16 de junio contra Argelia y a 15 días del partido se definieron los dorsales que utilizarán cada uno de los jugadores que integran el plantel. Qué números utilizarán los debutantes, quién es el único que cambió y todos los que lo mantienen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De los 26 nombres mencionados en la nómina son ocho los que tendrán su debut mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Más allá de todos esos cambios, hay 16 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.

Los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Arqueros 1 - Juan Musso

12 - Gerónimo Rulli

23 - Emiliano Martínez Defensores 2 - Leonardo Balerdi 3 - Nicolás Tagliafico 4 - Gonzalo Montiel 6 - Lisandro Martínez 13 - Cristian Romero 19 - Nicolás Otamendi 25 - Facundo Medina 26 - Nahuel Molina Volantes 5 - Leandro Paredes 7 - Rodrigo de Paul 8 - Valentín Barco 11 - Giovani Lo Celso 14 - Exequiel Palacios 20 - Alexis Mac Allister 24 - Enzo Fernández Delanteros 9 - Julián Álvarez 10 - Lionel Messi 15 - Nicolás González 16 - Thiago Almada 17 - Giuliano Simeone 18 - Nicolás Paz 21 - José Manuel López