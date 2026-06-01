El detalle oculto de la habitación de Lionel Messi en la concentración de la Selección que causó furor + Agregar ámbito en









El capitán de la selección nacional fue el último en arribar al hotel donde concentra el equipo y con su llegada se develó un interesante detalle.

El detalle de la habitación de Lionel Messi en la concentración de la Selección que se viralizó en las redes sociales

Lionel Messi fue el último jugador convocado por Scaloni en arribar a la concentración de la Selección argentina, en Kansas. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, junto a Rodrigo De Paul.

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El equipo campeón del mundo se prepará unos días en Estados Unidos antes de jugar su primer partido del Mundial frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina).

A la hora de conocer su habitación, en las redes sociales se hizo viral una imagen de la puerta del alojamiento de Messi. Allí se puede ver el número de 202. Rápidamente, nacieron las comparaciones con lo que sucedió durante la Copa del Mundo de Qatar.

image Hace tres años en Doha, cuando Messi concentró en la Universidad de Qatar, lo hizo en el cuarto 201 (2+1=3) y la Selección logró el tercer título de su historia. Ahora, la suma da 4, la nueva estrella que buscará la "Albiceleste".

Otro aspecto que se asemeja a lo sucedido en el pasado Mundial es que Messi se concentrará solo. Desde que el "Kun" Agüero dejó el seleccionado nacional, el jugador del Inter Miami no comparte habitación.

Además, en la habitación vecina, la 203, estarán sus "guardaespaldas" Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Los amisostos previos al Mundial de la Selección argentina En la previa al debut, Argentina disputará dos amistosos: el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas —estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores— y el martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama.