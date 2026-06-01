Mundial 2026: las selecciones con los planteles más caros y valiosos del torneo

Las valuaciones de mercado muestran qué equipos cuentan con los planteles más cotizados de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica.

Las valuaciones reflejan la calidad y el potencial de las plantillas que buscarán conquistar el Mundial 2026.

El Mundial 2026 reunirá a algunos de los planteles más talentosos del fútbol internacional , una realidad que también se refleja en las valuaciones de mercado de las distintas selecciones. A pocos días del inicio del torneo, los números permiten identificar cuáles son los equipos que llegarán con las nóminas más cotizadas y con una enorme concentración de figuras.

Las cifras muestran cómo las grandes potencias deportivas también dominan el aspecto económico. Varias selecciones superan ampliamente los mil millones de euros en valor de mercado y reúnen a algunos de los futbolistas más buscados del planeta.

Las cifras del mercado permiten observar qué selecciones reúnen actualmente la mayor cantidad de talento valuado en el fútbol internacional. A continuación, el ranking de los equipos que llegarán al Mundial 2026 con las plantillas más cotizadas y algunas de las figuras que explican esos números.

Francia ocupa el primer lugar del ranking y llega al Mundial 2026 con la plantilla más valiosa del planeta. La profundidad de su plantel, sumada a la presencia de figuras consolidadas y jóvenes talentos, convierten al conjunto francés en una de las principales potencias del torneo. Entre los jugadores que sostienen esta valuación sobresalen Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise y Warren Zaïre-Emery , futbolistas que actualmente se encuentran entre los más cotizados del mercado internacional.

Francia Mateusz Slodkowski/Getty Images Francia lidera el ranking gracias a una generación que combina figuras consagradas y jóvenes talentos con enorme proyección internacional. Mateusz Slodkowski/Getty Images

Inglaterra – u$s1.535 millones

La selección inglesa vuelve a aparecer entre las grandes candidatas y también entre las más valiosas. Inglaterra cuenta con una generación repleta de futbolistas que brillan en la Premier League y en los principales clubes europeos, una combinación que impulsa su enorme cotización. Los nombres de Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka y Phil Foden lideran una plantilla que aspira a terminar con décadas de espera y conquistar un nuevo título mundial.

2024-06-16T191814Z_898417093_UP1EK6G1HMCEQ_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-SRB-ENG-REPORT.JPG La profundidad de su plantel y la presencia de estrellas en las principales ligas europeas impulsan la cotización inglesa. Reuters

España – u$s1.523 millones

La renovación generacional emprendida por España en los últimos años ya tiene resultados visibles tanto dentro como fuera de la cancha. La selección española dispone de varios de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial, situación que la ubica entre los equipos con mayor valor de mercado. Figuras como Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Nico Williams representan el presente y el futuro de una selección que vuelve a posicionarse entre las favoritas.

lamine yamal La renovación generacional convirtió a España en una de las selecciones más valiosas y prometedoras del mundo. @X.com

Alemania – u$s1.174 millones

Con una valuación que supera los mil millones de euros, Alemania mantiene su lugar entre las grandes potencias del fútbol internacional. El seleccionado alemán combina tradición, estructura y una nueva camada de futbolistas que ya se destacan en las principales ligas europeas. Entre los jugadores más valiosos aparecen Florian Wirtz, Jamal Musiala y Nick Woltemade, nombres llamados a liderar el intento alemán de volver a pelear por la Copa del Mundo.

alemania (1) El crecimiento de sus jóvenes figuras permitió a Alemania superar la barrera de los mil millones de euros en valor de mercado.

Portugal – u$s1.122 millones

Portugal se ubica a las puertas de la barrera de los mil millones de euros gracias a una generación que mezcla experiencia internacional con jóvenes de enorme proyección. El conjunto luso cuenta con futbolistas que son protagonistas en las principales competencias europeas y que sostienen gran parte de su valuación. João Neves, Rafael Leão, Gonçalo Ramos y Vitinha encabezan una plantilla que buscará transformarse en una de las sorpresas del torneo.

Cristiano Ronaldo - Portugal Portugal reúne experiencia y juventud en una plantilla que se mantiene entre las más cotizadas de la Copa del Mundo.

Brasil – u$s1.052 millones

Brasil es la selección americana mejor posicionada en el ranking económico y continúa siendo una referencia mundial en la producción de talento. La "Canarinha" llega al Mundial con una generación joven que tiene un papel destacado en algunos de los clubes más importantes del planeta. Las mayores valuaciones corresponden a Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y Estevão, futbolistas que representan el presente y el futuro del fútbol brasileño.

seleccion brasil La tradicional cantera brasileña vuelve a aportar figuras que destacan entre las más valiosas del fútbol internacional.

Argentina – u$s886 millones

La vigente campeona del mundo también figura entre las selecciones más valiosas del planeta. Aunque su valuación es inferior a la de las principales potencias europeas, Argentina mantiene una base de jugadores consolidados en la élite internacional y una nueva camada que continúa creciendo en el mercado. Los nombres de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez lideran una plantilla que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

Selección Argentina La campeona del mundo combina futbolistas consolidados y jóvenes talentos que sostienen su lugar entre las principales potencias. Imagen: AFA Oficial

Un Mundial repleto de estrellas

Más allá de los números, las valuaciones reflejan la enorme cantidad de talento que participará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones mejor posicionadas en el mercado reúnen a muchas de las figuras más importantes de la actualidad y aparecen como candidatas naturales a avanzar en el torneo.

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, el ranking económico ofrece una fotografía de las potencias que concentrarán la atención global y confirma que la próxima edición contará con algunas de las plantillas más costosas y talentosas que se recuerden en la historia del fútbol.