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A pocos días del comienzo de la cita mundialista, la terna arbitral aplicó la nueva directriz de la FIFA que penaliza las sustituciones demoradas.

La "regla de los 10 segundos" tuvo su estreno a días del Mundial 2026: de qué se trata

A días del arranque del Mundial 2026, se usó por primera vez la regla de los 10 segundos que implementó la FIFA para esta cita mundialista, que justamente dejó con diez jugadores a uno de los equipos involucrados.

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El uso de esta nueva medida ocurrió en el marco de un amistoso en el que el seleccionado de Japón se impuso por 1 a 0 ante su par de Islandia en el Estadio Nacional de Tokio, donde la aplicación de la denominada "regla de los 10 segundos" por parte de la terna arbitral torció de forma directa el desenlace del marcador.

La jugada que marcó el precedente normativo se originó a los 86 minutos del complemento, momento en que el cotejo se mantenía empatado sin goles. En esa instancia, el director técnico del combinado europeo, Arnar Gunnlaugsson, dispuso la realización de un cambio. No obstante, la descoordinación en el procedimiento provocó que solo uno de los relevos pudiera entrar de la manera habitual.

Mientras el defensor báltico Gretarsson se retiró hacia los bancos para permitir el ingreso de Hermannsson sin registrar anomalías, la segunda variante quedó trunca. El futbolista saliente, Hlynsson, excedió el tiempo reglamentario estipulado para abandonar los límites del campo de juego, lo que provocó la inmediata intervención del árbitro principal del partido, el polaco Damian Kos.

En estricto cumplimiento del nuevo protocolo contra el tiempo neto de juego, el juez sancionó con una tarjeta amarilla al jugador que demoró su egreso e inhabilitó de forma temporaria el ingreso del sustituto designado, Thorvaldsson. Bajo estas nuevas directrices, la penalización obliga al conjunto infractor a disputar el juego con un futbolista menos durante el lapso de un minuto cronometrado antes de autorizar la entrada del suplente.

Embed Ojo a esto que pasó hoy en Japón-Islandia.



Hlynsson se demoró más de 10 segundos en salir de la cancha y el árbitro aplicó la NUEVA REGLA: Islandia jugó UN MINUTO con uno menos.



Y justo ahí fue el gol de Japón.



En el Mundial dará que hablar. pic.twitter.com/U90nnF3mxU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026 La transitoria inferioridad numérica probó ser letal para el juego del país nórdico. En esa misma secuencia de reanudación, la selección asiática hizo valer el hombre de más que tenía a su favor y, por intermedio del atacante Koki Ogawa, concretó la única conquista del partido que selló el triunfo de los locales. La controvertida directiva de los 10 segundos representa un intento de la casa madre del fútbol mundial por erradicar las conductas antideportivas vinculadas a la detención del juego durante las sustituciones. De cara al Mundial 2026, los cuerpos técnicos deberán internalizar el mecanismo disciplinario, dado que cualquier dilatación en el tránsito hacia sus salidas implicará un castigo inmediato que dejará expuestos a sus equipos en pasajes de los partidos. Más modificaciones arbitrales que veremos en el Mundial 2026 La FIFA implementará todo un paquete de reformas estructurales para agilizar el ritmo de los partidos: Laterales y saques de arco: Habrá un conteo visual de 5 segundos. Retrasar un saque de banda entregará la posesión al rival, mientras que tardar en un saque de meta se penalizará concediendo un tiro de esquina en contra.

Habrá un conteo visual de 5 segundos. Retrasar un saque de banda entregará la posesión al rival, mientras que tardar en un saque de meta se penalizará concediendo un tiro de esquina en contra. Atención médica en cancha: Si el cuerpo médico ingresa a asistir a un jugador, este deberá abandonar el terreno de juego por un minuto. Quedarán exentos los casos donde el rival reciba una tarjeta por la falta cometida.

Si el cuerpo médico ingresa a asistir a un jugador, este deberá abandonar el terreno de juego por un minuto. Quedarán exentos los casos donde el rival reciba una tarjeta por la falta cometida. Zona de capitanes: Únicamente el capitán de la escuadra podrá acercarse al colegiado para pedir explicaciones. Cualquier otro futbolista que ruede o presione al árbitro será amonestado de inmediato.

Únicamente el capitán de la escuadra podrá acercarse al colegiado para pedir explicaciones. Cualquier otro futbolista que ruede o presione al árbitro será amonestado de inmediato. Intervención del VAR: El videoarbitraje ampliará sus facultades y ahora podrá revisar jugadas dudosas que involucren segundas tarjetas amarillas o tiros de esquina.

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