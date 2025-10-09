El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó un emotivo mensaje despedida para Miguel Ángel Russo







El máximo dirigente del fútbol mundial publicó en las redes sociales un emotivo posteo en homenaje al director técnico fallecido de Boca.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, despidió con un emotivo mensaje al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, a quien definió como “un hombre de fútbol”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó”, comenzó el posteo que compartió Infantino en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha. Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Que descanse en paz”.

Russo comenzó su tercer ciclo como director técnico de Boca a mediados del 2025 y justamente en el Mundial de Clubes de la FIFA, una iniciativa de Infantino que fue un gran éxito y que tuvo como ganador al Chelsea de Inglaterra.

Miguel Ángel Russo murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer.

