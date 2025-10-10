Se conoció el último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir: el vínculo con Boca







El entrenador le hizo un pedido particular a su familia antes de morir, que da muestras de su compromiso con el club que dirigía.

Trascendió el sorpresivo último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia, vinculado con Boca

En pleno luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se dio a conocer el último pedido que el entrenador le hizo a su familia. Luego de varias semanas con dificultades en su estado de salud que lo privaron de estar al mando de Boca, en contra de sus deseos, Russo mantuvo su compromiso hasta el final.

"Alguien de la familia contó algo fuerte. Russo le pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca", reveló un periodista en la pantalla de TyC Sports, demostrando así la identificación y el apego al club que venía dirigiendo.

El velorio del reconocido entrenador continuará este vienrnes de 10 a 12 hs, en la Bombonera.