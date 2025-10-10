Leandro Paredes reveló por qué no fue al velatorio de Russo y le dejó un mensaje especial







Leandro Paredes, capitán de Boca, explicó por qué no regresó a Argentina tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este jueves y viernes fue velado en la Bombonera.

Paredes reveló por qué no fue al velatorio de Russo y le dejó un mensaje especial

Leandro Paredes rompió el silencio y reveló por qué no regresó al país para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo, su entrenador en Boca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El capitán "xeneize", visiblemente sentido por el deceso del DT de 69 años, comentó que estuvo en contacto con sus familiares, pero prefirió quedarse en la concentración de la Selección argentina.

"El cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que yo me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Y eso fue lo que decidimos", afirmó Paredes, desde Miami, Estados Unidos.

"Eso es lo que me dijo todo su cuerpo técnico. Me lo dijo bien claro: él se hubiese enojado mucho si yo hubiese dejado la concentración de la Selección para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera, así que trataré de hacerlo jugando al fútbol", añadió.

“El enterarnos fue durísimo, muy triste. Nos llegó la noticia en medio del entrenamiento, como todos saben. Pero ver después cómo la gente lo despidió, el cariño que recibió su familia, fue algo espectacular. Eso demuestra todo lo que generó Miguel”, expresó el mediocampista

Por último, Paredes destacó la enseñanza que le dejó Russo dentro y fuera de la cancha: “Me quedo con todo. Con el legado que deja, con la huella que el tiempo no borrará nunca. Ganó lo más importante en este ambiente, que es el respeto de todo el mundo. Solo tengo palabras de agradecimiento, de respeto". Miguel Ángel Russo falleció en la tarde del 8 de octubre, luego de una serie de internaciones por problemas de salud que mantenía desde principios del mes pasado.