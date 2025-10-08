Boca despedirá a Miguel Ángel Russo con un velatorio en La Bombonera

El velatorio se realizará en el hall principal, donde los hinchas podrán rendir homenaje al técnico que le dio al Xeneize su sexta Copa Libertadores.

El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo , uno de sus entrenadores más queridos, fallecido a los 69 años tras una prolongada enfermedad. Boca Juniors , su casa hasta el final, abrirá el hall central de La Bombonera este jueves de 10 a 22 horas y el viernes de 10 a 12 horas, en homenaje a quien dejó una huella imborrable.

Así lo anunció el club a través de sus redes sociales, aclarando que, por respeto, estará prohibido tomar fotos o grabar. "Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor" , escribieron.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n

La muerte de Russo enlutó al fútbol argentino y conmovió a jugadores, dirigentes y aficionados de todo el país. El entrenador, que condujo a Boca Juniors a su sexta Copa Libertadores en 2007 , murió en su domicilio, acompañado por su familia y seres queridos. Su despedida será en el estadio que marcó su carrera y su vida.

El club anunció oficialmente la noticia con un comunicado que expresa: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

El velatorio se llevará a cabo desde este jueves a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 8, en el hall central de Brandsen 805, donde se espera la llegada de hinchas, exjugadores y referentes del fútbol argentino para rendir homenaje. El club dispuso un operativo especial para garantizar el ingreso ordenado de los simpatizantes.

La noticia del fallecimiento de Russo trascendió durante la práctica de la Selección Argentina en Miami, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Venezuela. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comunicó la noticia al cuerpo técnico y al plantel. Luego, en un gesto de respeto, los jugadores formaron un círculo y guardaron un minuto de silencio, seguido de aplausos en memoria del entrenador.

Entre los futbolistas presentes estaba Leandro Paredes, referente xeneize y uno de los más conmovidos por la pérdida. El gesto de la selección reflejó la dimensión del cariño y respeto que Russo inspiró en todo el fútbol argentino.

Con una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas, Miguel Ángel Russo deja un legado de profesionalismo, humildad y pasión por el deporte. Su despedida en La Bombonera será el último abrazo de un pueblo que lo recordará siempre como un símbolo de compromiso, liderazgo y amor por Boca Juniors.

Se suspendió el partido entre Barracas Central y Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional de Fútbol comunicó que, debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, previsto para este sábado a las 14.30, queda postergado hasta nuevo aviso.

Previo a este anuncio, la entidad había expresado su pesar: “Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento”. La institución destacó además que Russo fue “un emblema como jugador y director técnico, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.