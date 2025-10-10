El mediocampista de Boca sufrió un nuevo problema físico que lo podría dejar fuera nada menos que del partido ante River.

Otra mala para Boca: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico

Alan Velasco sufrió molestias en la última práctica de Boca y podría perderse el Superclásico ante River, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025 , en la Bombonera.

Tras el fallecimiento del pasado miércoles de Miguel Ángel Russo , entrenador del conjunto "xeneize", los de La Ribera padecieron una nueva complicación luego de la confirmación de la baja del ex Independiente y Dallas United de Estados Unidos.

Los estudios médicos que se realizó el atacante de 23 años arrojaron que el futbolista tuvo una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha , la cual podría llevar varias semanas de recuperación y dejaría en duda su presencia ante el elenco "millonario", el 9 de noviembre.

Además, habrá que esperar para conocer si el problema físico no lo aleja de las canchas por todo lo que resta de la etapa regular del campeonato local. Dicha incógnita dependerá de su evolución a lo largo de los días.

La lesión del delantero llega en un momento en el que el futbolista se encontraba con un crecimiento en cuanto a su rendimiento futbolístico por lo que habrá que ver como volverá el jugador una vez complete su recuperación.

Por lo pronto, el cruce entre Boca y Barracas Central, pactado para este sábado desde las 14:30, fue suspendido por el deceso de Miguel Ángel Russo mientras se encontraba internado en su domicilio, será reprogramado con fecha y horario a confirmar.