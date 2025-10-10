Noticia en desarrollo.-
10 de octubre 2025 - 12:14
El detalle en el féretro de Miguel Ángel Russo que emocionó a los hinchas de Boca Juniors
Luego del multitudinario velatorio en la Bombonera, trasladaron los restos del entrenador hacia el cementerio donde será la despedida final, en la intimidad. Al salir, se vio un detalle en el féretro que generó la emoción de los hinchas de Boca.
