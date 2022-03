Se oficializó que Argentina jugará en la Bombonera ante Venezuela

Innova preselección

El domingo a última hora, el entrenador argentino Lionel Scaloni decidió dar la lista de 44 preseleccionados para la ventana ante Venezuela y Ecuador (29 de marzo), donde se destaca el regreso de Lionel Messi pero la sorpresiva nómina de siete juveniles con doble nacionalidad, menores de 20 años, que actúan en clubes europeos y que no han debutado aún en primera.Incluso varios de estos futbolistas estaban en los radares de otros seleccionados europeos. Para ganarles de mano, Scaloni tomó la decisión de convocar nuevamente a Matías Soulé (Juventus) y Luka Romero (Lazio), y sumar a Franco y Valentín Carboni (juveniles de Inter, hijos de Ezequiel), Tiago Geralnik (exjugador de River, que actualmente juega en Villarreal), Alejandro Garnacho (extremo de 17 años que se desempeña en Manchester United) y Nicolás Paz (mediocampista ofensivo de 17 años, hijo del exjugador Pablo Paz y que juega en Real Madrid).Alejandro Garnacho y Nicolás Paz son dos jugadores formados en el fútbol español que son seguidos de cerca por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Garnacho es uno de los laterales con más proyección del Manchester United, que no dudó en comprárselo al Atlético de Madrid. Nacido en la capital española, Garnacho ha sido fundamental en la UEFA Youth League (Champions League de categoría juvenil), donde fue fundamental en la fase de grupos de la competición, con dos goles y una asistencia.Nicolás Paz es una “perla” surgida de La Fábrica del Real Madrid. Nacido en Tenerife ya forma parte del plantel Sub-19 del equipo Merengue. De hecho, ya tuvo minutos hasta en tres ocasiones con el “filial” del conjunto blanco. A pesar de ser un mediocampista central, sobresale su capacidad goleadora.Scaloni tiene en mente que los juveniles actúen de sparring de la selección mayor. Además, también está previsto por parte de la AFA que completen varios entrenamientos con la Sub-20 dirigida por Javier Mascherano, que ya comenzó su proceso de selección de jugadores recientemente a principios del mes de febrero.También se contempla la posibilidad de la selección mayor realice algunos entrenamientos con los juveniles e incluso algún partido de práctica para ver a los jóvenes en acción. El objetivo del cuerpo técnico argentino y de la AFA es seguir de cerca a todos los jugadores con doble nacionalidad que pueden ser llamados para conformar las distintas selecciones nacionales.

Preocupación

A las pocas horas de haber dado la nómina Scaloni, desde España llegaba una noticia que encendieron las alarmas en Ezeiza. Durante lo que fue la gran victoria del Atlético Madrid sobre el Real Betis por la fecha 27 de La Liga de España, Ángel Correa debió abandonar el partido a los 26 minutos del primer tiempo a causa de un golpe generado en una pelota dividida en la que chocó con Aitor Ruibal.A pesar que en un inicio se indicaba que solo era un golpe, en la mañana de ayer el cuerpo médico del club Colchonero confirmó mediante un comunicado que Correa sufrió “una contusión severa en el pie, a consecuencia del traumatismo directo”. Esta lesión lo pone en duda para el partido que dentro de 15 días la selección jugará ante Venezuela.

La nómina

Scaloni no tuvo que mantener la expectativa ni extremar cuidados para que no se filtraran nombres que después no estarán citados en el corte definitivo y nombró a estos 44 futbolistas Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Esteban Andrada.Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico, y Marcos Acuña.Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Manuel Lanzini, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Emiliano Buendía, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Lucas Ocampos, Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Tiago Geralnik, Franco Carboni y Valentín Carboni.Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Ángel Correa, Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Matías Soulé, Giovanni Simeone, Lucas Boyé y Luka Romero.