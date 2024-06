Se retira un histórico del básquet, Rubén Magnano, DT campeón olímpico







Lo anunció el entrenador campeón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, de 69 años, luego de trabajar en Brasil y Uruguay. Es para dedicarse a su familia.

Rubén Magnano, DT emblemático del seleccionado argentino de básquet, anunció su retiro como entrenador. Reuters

El mundo del básquet se conmocionó por completo. A los 69 años, Rubén Magnano, el DT que condujo a la Generación Dorada a la gloria en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, le puso punto final a su aventura fantástica como entrenador: “No dirijo más. Estoy en un momento en el que no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia. Por eso cuelgo los botines”, afirmó el cordobés en una entrevista con Super Deportivo Raio, en la Televisión Cooperativa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EmiNunia4/status/1797952356723913021&partner=&hide_thread=false EL ANUNCIO DE RUBÉN MAGNANO QUE PARALIZA AL BÁSQUET MUNDIAL: "ME RETIRO"



Rubén Magnanoen @SuperDeporRadio pic.twitter.com/Is4jsOxjRS — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 4, 2024 Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, "Pepe" Sánchez, Alejandro Montecchia y Rubén Wolkowyski fueron algunas de las figuras estelares que supo conducir Rubén Magnano, quien también tuvo pasos emblemáticos por la Liga Nacional de Básquet, por la Liga de Italia y por la ACB de España. Además, dirigió las selecciones de Uruguay y de Brasil.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BasketArgentina/status/1798083769729228906&partner=&hide_thread=false Se retiró uno de los entrenadores más grandes del mundo: Rubén Magnano



Salud y buena vida Rubén. Gracias por tantas alegríaspic.twitter.com/r4qzNXjsE1 — Basquet Argentina (@BasketArgentina) June 4, 2024 A dos décadas de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde se consagró la Generación Dorada, el entrenador cordobés fue contundente: “Ni me puse a pensar qué cosas serían seductoras hoy para que volviera a dirigir. No me tomo el tiempo a pensar en eso. Aparte, porque estoy en una etapa de mi vida, que no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí y familia. No es negociable ese tiempo, porque se que si vuelvo a dirigir, voy a tener que sacar ese tiempo que hoy considero valioso. Esos los motivos de esa decisión, pero me retroalimento con cosas de básquet”, dijo el DT.

Un legado imborrable para el básquet En una entrevista íntima, Rubén Magnano pidió ser recordado por su trabajo serio, riguroso y de bajo perfil: “¡Qué me recuerden como lo hacen hoy! Estoy viviendo de manera, sencilla normal. De manera muy humana. Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande. Ese reconocimiento me fortalece. Que me recuerden como una persona que ha tomado como bastión algo que en esta sociedad no se está tomando con la seriedad que tendría que ser. Que me recuerden por haber llevado a algún lugar por el trabajo. Que me recuerden trabajando”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1798082893102936142&partner=&hide_thread=false Rubén Magnano anunció su retiro a los 69 años



El coach que nos llevó a tocar el cielo con las manos en Atenas 2004. También fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002, campeón continental en Neuquén 2001 y es integrante del Salón de la Fama FIBA



¡Gracias por tanto! pic.twitter.com/NzaH0UGPWN — Argentina Básquet (@cabboficial) June 4, 2024 El entrenador cordobés explicó que su carrera estuvo siempre ligada a lugares donde entendió que podía desarrollar sus ideas y que podía aportar algo. Cuando lo consultaron acerca de por qué nunca dirigió en la NBA, explicó: “Por como soy, no hubiera encajado en la NBA como entrenador. No me veo en la NBA. No lo ví como un atractivo dirigir la NBA, pero también debo aclarar que nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Ni siquiera ser el 5to asistente del entrenador principal. No veo NBA, no es de mi paladar. Veo las definiciones, los play off, pero no es que me ocupo. Es más, si me pongo a ver un partido, no lo termino de ver”. Un rosario de títulos en el básquet Tras conocerse el retiro, Julio Lamas, quien fuera su asistente en la selección nacional se manifestó en las redes sociales: “Todos de pie. Se retira Rubén Magnano. Nos llevó a la gloria en Atenas 2004 y a ganarle al Dream Team. Siempre creía que se podía ganar el próximo partido y los preparaba al detalle como nadie. Una persona fundamental en la historia de nuestro básquet. Gracias, Rubén”. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Juliolamas1/status/1797986863514575249&partner=&hide_thread=false Todos de pie, se retira Ruben Magnano



Gracias Ruben! pic.twitter.com/2YCBmIylQU — Julio Lamas (@Juliolamas1) June 4, 2024 En Atenas en 1990 inició el camino, obtuvo 9 títulos, incluyendo logros internacionales como la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano. Dejó su huella en Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1994/95. Con la selección argentina, Rubén Magnano fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001), obtuvo la medalla dorada en Atenas 2004 y la plateada en Indianápolis 2002. Se quedó con el recuerdo de las victorias sobre los Estados Unidos, que significó ser la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA. Fue nombrado como entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina (2010) e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AdJugadores/status/1798132548536807427&partner=&hide_thread=false Se retiró Rubén Magnano, gran profesional y DT de primer nivel mundial. Llevó a nuestra Selección a lo más alto y formó un equipo que transmitió valores únicos. Tuvimos el orgullo de tenerlo como protagonista en 4 @JdelasEstrellas (93,98,99,09)

¡Gracias por siempre Rubén! pic.twitter.com/sZ3HFsVsWV — Asoc. de Jugadores (@AdJugadores) June 4, 2024